分科測驗延後 考生出遊泡湯 貼「心碎」圖

強颱巴威將來襲，原預定周末登場的分科測驗確定延至下周一、二或二、三，今早公布。此一變動打亂許多家長、考生計畫，不少人原先安排考完馬上出國，更有學校教室借為考場因延期恐影響工程進度，但對不可抗力因素延期均表示理解。

師大附中黃姓考生表示，學測結束後陸續看到很多朋友都有大學可念，多少會羨慕，但還是要照既有步調讀書，既然延期，多出時間就把過去歷屆、重點複習一次。

花蓮一名王姓考生家長說，這幾天一直關注颱風影響和分科測驗情況，就是擔心若真的延期將連帶影響後續出國行程，本來考完隔天就要飛日本，現在看起來必須取消，雖然有點遺憾，也有點浪費錢，但是考生的安全還是需要優先考量。

考生家長程先生說，女兒已經預定十二日在高雄NMIXX演唱會的票，十五日還要單飛大阪旅行，上周聽說可能有颱風來襲就很擔心，自己考試完後的行程全都會被打亂。沒想到，考試日期真會受到影響，行程恐怕都泡湯，昨天還在校衝刺班的女兒在家庭群組留下「心碎」的貼圖。

「這個颱風真的讓人很討厭，更擔心孩子更受煎熬。」台南陳姓婦人說，家中唯一小孩日前繁星推薦及個人申請，有機會入榜多間還不錯的私立大學，為力拚上心目中理想國立大學，最後都捨棄，專心報名分科測驗，幾天前就在擔心恐會衝擊考試日期，沒想到還真的順延，最擔心孩子心情受影響，雖然無奈，也只能不斷安撫。

中山女高此次是考場之一，校長張云棻說，延期會影響工程面問題，暑假學校就有八個工程要進行，進度都卡得剛剛好，不過能理解分科測驗須確保公平及一致性，學校已和廠商協調，希望在新生訓練前完成教室工程。