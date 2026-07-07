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巴威颱風亂計畫！分科測驗確定延期 考生出遊受影響、他盼「早死早超生」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
受到強颱巴威影響，原先預定周末登場的分科測驗確定要延期，教育部長鄭英耀今日表示，延期後究竟是改至下周一、二或下周二、三舉行，將在明天早上公布。聯合報系資料照
受到強颱巴威影響，原先預定周末登場的分科測驗確定要延期，教育部長鄭英耀今日表示，延期後究竟是改至下周一、二或下周二、三舉行，將在明天早上公布。聯合報系資料照

受到強颱巴威影響，原先預定周末登場的分科測驗確定要延期，教育部鄭英耀今日表示，延期後究竟是改至下周一、二或下周二、三舉行，將在明天早上公布。不過此一變動也打亂不少家長、考生計畫，有不少人原先安排考完馬上出國，更有學校教室借為考場因延期恐影響工程進度，不過對於延期出於不可抗力因素均表示理解。

中山女高此次也作為考場之一，校長張云棻表示，主要借用教室多為高一、高二，延期會影響是工程面問題，原先預定分科測驗結束後，就有安排裝設系統櫃廠商針對高一教室裝設系統櫃，加上今年暑假學校就有八個工程要進行，進度都卡的剛剛好，不果能理解分科測驗屬於全國性的考試，必須確保公平及一致性，學校除部也已和廠商協調，在縮短施工天數情況下，也能在新生訓練前完成教室工程。

師大附中黃姓考生表示，從學測結束後陸陸續續看到很多朋友都有大學念，心情上多少會羨慕，但還是要照既有的步調讀書，既然延期多出時間就把過去歷屆、重點複習一次，但還是希望不要延期太久，暑假已經安排很多活動想要完成，笑稱仍盼「早死早超生」。

張姓家長也說，最主要是颱風天有些考生家住新北要去台北試場應考不太方便，可以理解大考中心安排，但也有不少身邊家長已經安排旅遊計畫打算考完就帶孩子出遊，還是希望不要延期太久，或者應提供相關證明讓家長申請改期或退費能夠減免費用。

115分科 巴威颱風 鄭英耀 教育部 大考中心

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