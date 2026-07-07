巴威颱風亂計畫！分科測驗確定延期 考生出遊受影響、他盼「早死早超生」
受到強颱巴威影響，原先預定周末登場的分科測驗確定要延期，教育部長鄭英耀今日表示，延期後究竟是改至下周一、二或下周二、三舉行，將在明天早上公布。不過此一變動也打亂不少家長、考生計畫，有不少人原先安排考完馬上出國，更有學校教室借為考場因延期恐影響工程進度，不過對於延期出於不可抗力因素均表示理解。
中山女高此次也作為考場之一，校長張云棻表示，主要借用教室多為高一、高二，延期會影響是工程面問題，原先預定分科測驗結束後，就有安排裝設系統櫃廠商針對高一教室裝設系統櫃，加上今年暑假學校就有八個工程要進行，進度都卡的剛剛好，不果能理解分科測驗屬於全國性的考試，必須確保公平及一致性，學校除部也已和廠商協調，在縮短施工天數情況下，也能在新生訓練前完成教室工程。
師大附中黃姓考生表示，從學測結束後陸陸續續看到很多朋友都有大學念，心情上多少會羨慕，但還是要照既有的步調讀書，既然延期多出時間就把過去歷屆、重點複習一次，但還是希望不要延期太久，暑假已經安排很多活動想要完成，笑稱仍盼「早死早超生」。
張姓家長也說，最主要是颱風天有些考生家住新北要去台北試場應考不太方便，可以理解大考中心安排，但也有不少身邊家長已經安排旅遊計畫打算考完就帶孩子出遊，還是希望不要延期太久，或者應提供相關證明讓家長申請改期或退費能夠減免費用。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。