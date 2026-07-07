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巴威颱風攪局！分科測驗確定延期 改至下周一二或二三明早9時公布

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部長鄭英耀表示，分科測驗確定延期。示意圖。聯合報系資料照
教育部長鄭英耀表示，分科測驗確定延期。示意圖。聯合報系資料照

強颱巴威持續靠近台灣，預計這周五、周六威脅台灣。不過，這周末分科測驗登場，是否影響考試引發關注。教育部鄭英耀今（7）日表示，招聯會下午已確認延後辦理，不過，延期後究竟是改至下周一、二或下周二、三舉行，將於明日上午9時由招聯會與大考中心正式對外公布。

招聯會今日下午召開應變小組會議，會中由中央氣象署說明目前最新氣象預測，並由大考中心盤點各項試務工作日程。由於各項日程調整牽一髮動全身，包含後續招生日程都可能調整，需要進一步的統整，將依試務調整準備及明早更新的氣象資料再判斷後，招聯會與大考中心最快將於明日早上9點對外宣布最終決定。造成不便，還請大家見諒。

教育部長鄭英耀今日在115年度全國教育局（處）長會議後受訪表示，因巴威颱風可能影響台灣，招聯會下午開會後已確認分科測驗將延期舉行，但考量仍須依最新颱風路徑與影響做更精準判斷，因此延期後的考試日期將於明日上午正式公布。但到底是延後到下周一、二或下周二、三舉行，明天上午將由招聯會公布。

教育部主秘林伯樵回應分科測驗延期相關應變措施，表示明日下午2時招聯會、大考中心會召開應變會議，確認大學分發入學登記分發、放榜時間等考試相關的一些配置。

教育部長鄭英耀（右二）表示，分科測驗確定延期。記者柯美儀／攝影
教育部長鄭英耀（右二）表示，分科測驗確定延期。記者柯美儀／攝影

115分科 巴威颱風 鄭英耀 教育部 大考中心

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全台關注強颱巴威走向，有可能在10日晚間觸陸，而11日、12日正是分科測驗，考生相當憂心是否會受到影響，大考中心將於8日召開應變會議，決定考試是否延期或照常舉行。

強碰颱風 分科測驗是否延期？明開應變會議

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央氣象署預報員賴欣國表示，巴威已和今年四月辛樂克颱風，並列為「風王」，周五、周六最接近台灣，由於本周六、日為大學分科測驗，颱風會不會造成考試延期？許多考生及家長焦慮不已，大考中心明天會召開應變會議，延期或照常舉行會在當天拍板。

分科測驗因巴威颱風延期？鄭英耀：招聯會下午公布

巴威颱風來勢洶洶，預計周五、周六威脅台灣。11日周六、12日周日分科測驗登場，考生關注是否影響延期。對此，教育部長鄭英耀表示，大學招聯會原訂明天召開的會議，提前至今天下午舉行，預計將於下午做出相關決定。

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