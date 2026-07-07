巴威颱風攪局！分科測驗確定延期 改至下周一二或二三明早9時公布

強颱巴威持續靠近台灣，預計這周五、周六威脅台灣。不過，這周末分科測驗登場，是否影響考試引發關注。教育部長鄭英耀今（7）日表示，招聯會下午已確認延後辦理，不過，延期後究竟是改至下周一、二或下周二、三舉行，將於明日上午9時由招聯會與大考中心正式對外公布。

招聯會今日下午召開應變小組會議，會中由中央氣象署說明目前最新氣象預測，並由大考中心盤點各項試務工作日程。由於各項日程調整牽一髮動全身，包含後續招生日程都可能調整，需要進一步的統整，將依試務調整準備及明早更新的氣象資料再判斷後，招聯會與大考中心最快將於明日早上9點對外宣布最終決定。造成不便，還請大家見諒。

教育部長鄭英耀今日在115年度全國教育局（處）長會議後受訪表示，因巴威颱風可能影響台灣，招聯會下午開會後已確認分科測驗將延期舉行，但考量仍須依最新颱風路徑與影響做更精準判斷，因此延期後的考試日期將於明日上午正式公布。但到底是延後到下周一、二或下周二、三舉行，明天上午將由招聯會公布。

教育部主秘林伯樵回應分科測驗延期相關應變措施，表示明日下午2時招聯會、大考中心會召開應變會議，確認大學分發入學登記分發、放榜時間等考試相關的一些配置。

教育部長鄭英耀（右二）表示，分科測驗確定延期。記者柯美儀／攝影