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分科測驗因巴威颱風延期？鄭英耀：招聯會下午公布

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部長鄭英耀今出席115年度全國教育局（處）長會議。記者柯美儀／攝影
教育部長鄭英耀今出席115年度全國教育局（處）長會議。記者柯美儀／攝影

巴威颱風來勢洶洶，預計周五、周六威脅台灣。11日周六、12日周日分科測驗登場，考生關注是否影響延期。對此，教育部長鄭英耀表示，大學招聯會原訂明天召開的會議，提前至今天下午舉行，預計將於下午做出相關決定。

今出席115年度全國教育局（處）長會議，會前受訪時表示，大學招聯會也非常關心颱風對分科測驗的影響，原本預計明天開會討論，現在已提前至今天下午召開，因此下午招聯會就會做出相關決定。

115分科 巴威颱風

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全台關注強颱巴威走向，有可能在10日晚間觸陸，而11日、12日正是分科測驗，考生相當憂心是否會受到影響，大考中心將於8日召開應變會議，決定考試是否延期或照常舉行。

強碰颱風 分科測驗是否延期？明開應變會議

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央氣象署預報員賴欣國表示，巴威已和今年四月辛樂克颱風，並列為「風王」，周五、周六最接近台灣，由於本周六、日為大學分科測驗，颱風會不會造成考試延期？許多考生及家長焦慮不已，大考中心明天會召開應變會議，延期或照常舉行會在當天拍板。

分科測驗因巴威颱風延期？鄭英耀：招聯會下午公布

巴威颱風來勢洶洶，預計周五、周六威脅台灣。11日周六、12日周日分科測驗登場，考生關注是否影響延期。對此，教育部長鄭英耀表示，大學招聯會原訂明天召開的會議，提前至今天下午舉行，預計將於下午做出相關決定。

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