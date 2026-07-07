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分科測驗因巴威颱風延期？鄭英耀：招聯會下午公布
巴威颱風來勢洶洶，預計周五、周六威脅台灣。11日周六、12日周日分科測驗登場，考生關注是否影響延期。對此，教育部長鄭英耀表示，大學招聯會原訂明天召開的會議，提前至今天下午舉行，預計將於下午做出相關決定。
今出席115年度全國教育局（處）長會議，會前受訪時表示，大學招聯會也非常關心颱風對分科測驗的影響，原本預計明天開會討論，現在已提前至今天下午召開，因此下午招聯會就會做出相關決定。
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