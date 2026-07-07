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分科測驗將登場 明確禁AI眼鏡、首度實施電子及金屬探測措施

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，應考資訊查詢系統於上午9時開放。示意圖。圖／AI生成
115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，應考資訊查詢系統於上午9時開放。示意圖。圖／AI生成

115學年分科測驗將於11日、12日登場，共3萬9213人報名。大考中心明確禁止考生攜帶「智慧型眼鏡類、智慧型手表類、智慧型手環類」等，為防止電子舞弊情事，首度將進行電子及金屬探測相關措施。

大考中心說，分科測驗應考資訊查詢系統於上午9時開放，考生可上大考中心網站「115學年度分科測驗試務專區」查覽。為因應巴威颱風來襲，大考中心提醒考生密切留意大考中心有關因應颱風應變措施所發布的最新訊息。

大考中心表示，考生可至大考中心網站分科測驗的「試務專區」查覽應考資訊，包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同者，可致電大考中心洽詢（電話02-23661416轉608）。

大考中心說，考生可至大考中心網站分科測驗的「考試訊息」查覽各考（分）區試場分配表，並可點選進入特定考（分）區，查看試場平面圖。試場查看開放時間為7月10日下午2時至4時，如要查看試場及座位者均請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

另巴威颱風逼近，許多考生及家長焦慮不已，憂心考試時程受影響。對此，大考中心表示，考生須密切留意大考中心有關因應颱風應變措施所發布的最新訊息。亦提醒考生留意天氣變化，於考試當日盡量提早出門，避免因天氣或交通因素遲到而影響應試時間。此外，招聯會明日將召開應變小組會議，邀集氣象署、疾管署、台電、大考中心等相關單位討論相關應變。

近年電子舞弊情事頻發生，大考中心提醒，考試期間，不可攜帶入座的物品包括具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品， 如智慧型眼鏡類、智慧型手表類、智慧型手環類、耳機類等、計算機、電子辭典、多媒體播放器材等，或任何可能妨害考試公平的書本、物品或紙張等，如教科書、參考書、補習班文宣品、詞彙卡、計算紙、標有數學算式或函數或函數圖形之文具或用品。

為維護考試公平，並防止電子舞弊情事，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測相關措施，以查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置，考生應予充分配合，不得拒絕。規避或拒絕接受檢測，依情節輕重，提報考試委員會議處。

115分科 手機 巴威颱風 AI

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