分科考生憂強颱巴威來襲…明公布是否延期 大學考試曾因疫情開放補考
全台關注巴威颱風走向，有可能在10日晚間觸陸，而11日、12日正是分科測驗，考生相當憂心是否會受到強颱影響，大考中心將於8日召開應變會議，決定考試是否延期或照常舉行。
大考中心今（7日）開放應考資訊及試場分配表查詢，8日召開應變會議，將依據氣象署所提供資訊，於重視考生和試務人員生命安全等前提下，實施應變措施，並及早對外發布訊息。
分科測驗延期與否，在Threads上引發討論，許多人在考試後已安排旅遊，若延期可能會連帶影響到旅遊計畫；也有人好奇，若真的受到颱風影響，除了順延，是否可以「提早考」？不過廣大網友認為「完全不可能」，指出提早考違反原則，畢竟考生是依照大考簡章規劃讀書進度的；還有人推測，分科延期也可能分為全台一起延，或南部考試、北部延期，109年的大學指考就曾提出補考，但還是要以8日大考中心公告為主。
根據《Yahoo即時新聞》報導，109年的大學指考原定於7月3日至5日舉行，但當時受到Covid-19疫情衝擊，部分學生因居家隔離或檢疫等因素無法參加，大學招生委員會聯合會通過大考中心的補考提案，居家隔離、檢疫者由大考中心主動通知補考；確診、自主健康管理的社區監測通報採檢個案等考生，則須主動檢附證明文件，經審核通過後會通知補考。7月11日通知考生審核結果，7月13日發送補考地點通知簡訊，7月20日至22日進行補考。
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