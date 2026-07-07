強碰颱風 分科測驗是否延期？明開應變會議

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央氣象署預報員賴欣國表示，巴威已和今年四月辛樂克颱風，並列為「風王」，周五、周六最接近台灣，由於本周六、日為大學分科測驗，颱風會不會造成考試延期？許多考生及家長焦慮不已，大考中心明天會召開應變會議，延期或照常舉行會在當天拍板。

中央氣象署預報員賴欣國表示，強烈颱風巴威近中心最大風速已達每秒六十公尺，七級風平均暴風半徑三五○公里，並列今年四月辛樂克颱風紀錄，成為今年迄今的「風王」，周四北轉後，周五、周六最接近台灣，預計周四白天發布海警、最快周四深夜發布陸警，其暴風圈最快周五下半天觸陸。

周六、日為大學分科測驗，有三點九萬名考生報名，眼見颱風直撲而來，許多考生及家長焦慮不已，憂心考試時程受影響，更打亂考生長期建立的備考節奏；此外，有些考生需跨縣市赴考，早已安排交通、住宿等行程，若延期也將增加相關成本與負擔。

據了解，大考中心七日開放應考資訊及試場分配表查詢；並於八日召開應變會議，屆時將依據氣象署所提供資訊，於重視考生和試務人員等生命安全等前提下，實施應變措施，並及早對外發布訊息。

賴欣國說，巴威颱風周三前將維持強烈颱風的強度；周四起往西北方向移動來到台灣東南方海面，北轉過程中，由於環境不利於發展，強度可能減弱，以「中颱上限至強颱下限」的強度接近台灣。

周五移動到台灣東部至琉球南方海面，周六以通過台灣北部海面的這條路徑機率最大，預測登陸機會偏低，但無論是否通過台灣，影響都相當明顯。

過去氣象署將影響台灣的颱風路徑共分為九大類，賴欣國指出，此次巴威颱風路徑類似第一類，百年來占比百分之十二點四七，而上次類似路徑的颱風，是二○二○年的哈格比颱風，雖然未直接登陸台灣本島，但其暴風圈與外圍環流仍為北台灣及中南部地區帶來劇烈雨勢。

另外，一九九七年的溫妮颱風也是類似路徑，其為台灣氣象史上最具破壞力的西北颱風之一，當時挾帶強風豪雨，造成震驚全台的汐止「林肯大郡」倒塌慘案；但賴欣國強調，每個颱風特性不同，因此無法直接比較風雨強度。