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分科測驗周末登場！3.9萬人報名 數甲最多人考、選4科最熱門

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分科測驗周末登場！3.9萬人報名 數甲最多人考、選4科最熱門

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115學年分科測驗將於本周末登場，共有3萬9213人報名。圖／AI生成
115學年分科測驗將於本周末登場，共有3萬9213人報名。圖／AI生成

115學年分科測驗將於11日、12日登場，共3萬9213人報名，報名人數連兩年維持在約3.9萬人。選考科目以數學甲最多，共2萬2898人，占58.4%；考生則以選考4科為主，占總報名人數42.1%。

分科測驗將於這周末舉行，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、數學乙、公民與社會，考生可自由選考。

根據大考中心資料顯示，115學年分科測驗有3萬9213人報名（集體報名3萬2825人，個別報名6388人），與114學年度3萬9190人相近，但較113學年度4萬2138人減少2925人，報名人數連2年維持在約3.9萬人。

115學年分科測驗以選考數學甲最多，共2萬2898人，占總報名人數的58.4%，其次是化學2萬0955人（53.4%），接著依序為物理2萬0606人（52.5%）、公民與社會2萬0551人（52.4%）、歷史1萬9466人（49.6%）、地理1萬6760人（42.7%）、數乙1萬6720人（42.6%）、生物1萬3961人（35.6%）。

今年仍以選考4科的考生最多，共1萬6501人，占總報名人數42.1%；其次為選考3科，有1萬1687人，占29.8%。選考2科有3089人（7.9%）、選考5科2838人（7.2%）、選考8科2597人（6.6%）、選考1科1184人（3.0%），選考6科及7科者分別為695人（1.8%）及622人（1.6%）。

受強烈颱風巴威逼近影響，考生及家長也關注是否影響考試。大考中心將於7日說明颱風相關應變措施；並於8日召開應變會議，屆時將依據氣象署所提供資訊，於重視考生和試務人員等生命安全等前提下，實施應變措施，並及早對外發布訊息。

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