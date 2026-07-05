強颱巴威 恐強碰分科測驗

強颱巴威來勢洶洶，不少考生、家長忐忑不安，就怕停班課攪局得延考。中央氣象署預估，周五、周六將是颱風最接近台灣的時間點，不論登陸與否，就目前路徑看來，北台灣風雨都會相當驚人，不排除發布颱風警報，但整體雨量與影響範圍，仍視周三、周四、颱風北轉角度而定。

據了解，大考中心預計於周三（八日）召開應變會議，但會視預報狀況隨時調整會議日期。巴威颱風升級強颱，未來五天受北方太平洋高壓導引，將持續朝偏西到西北西方向移動。由於這段期間海溫、垂直風切條件相當適合巴威發展。氣象署預估，巴威可能再升級為「強一點的強颱」。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，目前巴威七級暴風半徑相當對稱，強對流範圍大，預估周三會來到菲律賓東方海面上時，屆時將以巔峰姿態北轉，接近台灣時，巴威強度有機會減弱為強颱下限或中颱上限。

鄭傑仁透露，最新預報顯示颱風將從台灣北部海域擦身而過，周五、周六將是距離台灣最近的時刻，預估北台灣迎風面首當其衝，恐會出現局部大雨、豪雨，但因颱風北轉角度將受太平洋高壓及本身環流大小影響，不確定性大，需等周二、周三後觀察會比較明朗。

大考中心表示，若經評估，影響通行、考試進行、考試安全或有致災之虞時，將視事故等級採取延期考試等應變方式辦理。不過由於目前颱風移動路徑尚未明朗，現行仍協同各大學準備考前各項前置準備作業中。