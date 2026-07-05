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分科選系 商管看數乙 電資拚化學

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
大學分科測驗將於7月11到12日登場。示意圖／AI生成
大學分科測驗將於7月11到12日登場。示意圖／AI生成

分科測驗周末登場，升學輔導平台分析，今年參與分發的系組，約有一四五種採計組合，若學生想角逐頂大商管科系，務必把握數乙；若志在熱門的電資等系，除了數甲，化學也是關鍵，醫牙、藥學、公衛等則要留意化學與生物。

升學輔導平台大學問統計今年分發入學科系主要採計樣態，文法政商類科系計一七六個系組採計學測國英，再加上分科的公民；理工電資類一○七個系組採計國英、數甲、物理、化學；醫農藥類七十二個系組採計國英、生物。

大學問執行長魏佳卉分析，大學選才已走向輕量化、精準化，以今年文法政商等學系為例，大多是以國英、公民的精簡組合為主流，代表只要把握公民科，能填最多的文組科系，傳統一類組學生習慣歷史、地理、公民全考，但若時間有限又想揮選填效益，建議能將五成精力用於公民，若志在商管、財經等系，還要把握數乙。

近年資通訊相關科系熱門，魏佳卉表示，數甲是所有理工科系重點科目。另外，多數頂大電機資工不採學測國文，於分發階段採學測英文，以及分科的數甲、物理、化學，採計倍率使然，評估化學將是決勝點。

至於鎖定醫牙、公衛等學生，魏佳卉說，頂尖醫牙學系以英文、數甲、化學、物理」生物為黃金標準，頂尖生需各科均衡，但可再加強生物；若選擇護理、公衛等，建議衝刺化學和生物，並留意理想校系採計科目加權。

分發入學最多可填一百個志願，近年加計申請、繁星回流名額後，頂大分發名額占比多還有三成。台大註冊組組長李宏森說，近年有部份學系傾向將名額流用至分發入學，尊重學系的選擇，也鼓勵學生爭取。

115分科 數乙 數甲

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