分發入學採計組合上看140種 分科測驗學生需精準選考

115分科測驗將於11、12日登場，學生取得分科成績後，可併同學測成績參與分發入學。升學輔導平台分析今年參與分發的系組，約有145種採計組合，若學生想角逐頂大商管科系，務必把握數乙；若志在熱門的電資等系，除了數甲也務必把握化學；醫牙、藥學、公衛等則務必留意化學與生物。

升學輔導平台大學問統計今年分發入學科系主要採計樣態，文法政商類科系計176個系組採計學測國英＋公民；理工電資類107的系組採計國英＋數甲＋物理＋化學；醫農藥類72個系組採計國英＋生物。

大學問執行長魏佳卉分析，大學選才已走向輕量化、精準化。今年文法政商等學系以國英＋公民精簡組合為主流，代表只要把握公民科，能填最多的文組科系，傳統一類組學生習慣歷史、地理、公民全考，但若時間有限又想揮選填效益，建議能將五成精力用於公民；再者，若學生志在商管、財經等系，還要把握數乙。

近年資通訊相關科系熱門，魏佳卉也說，無論是數甲搭配學測還上物理、化學，數甲都是所有理工科系重點科目；另外，多數頂大電機資工不採學測國文，於分發階段採學測英文＋數甲＋物理＋化學，採計倍率使然，評估反而化學是決勝點。

至於鎖定醫牙、公衛等學生，魏佳卉指出，頂尖醫牙學系以學測英文＋數甲＋化學＋物理＋生物為黃金標準，頂尖生需各科均衡，但可再加強生物；若選擇護理、公衛等，多會採計化學＋生物，建議衝刺化學和生物，並留意理想校系採計科目加權。

分發入學最多可填一百個志願，近年加計申請、繁星回流名額後，頂大分發名額佔比多還有三成。台大註冊組組長李宏森說，近年有部份學系傾向將名額流用至分發入學，學校曾分析，過去從申請管道入學的學生，大學學業表現較分發入學者佳，但近年也看到鐘擺效應，分發管道入學的學生表現確實提升，台大尊重學系的選擇，也鼓勵學生爭取。