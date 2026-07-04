風雨無阻還是延期？強颱巴威恐亂分科測驗 大考中心下周討論

根據中央氣象署最新預報，強烈颱風巴威今天下午14時，中心相對位置於鵝鑾鼻東南東方3360公里海面上，以每小時14公里速度向西北西進行，氣象署預估10、11日最接近台灣。颱風屆時恐影響115分科測驗，大考中心預計於下周考前召開應變會議，視預報情況延期或照常舉行考試。

氣象署預估，颱風巴威未來4天有機會再略微增強，預測暴風半徑可達350公里，10日、11日最接近台灣，屆時不排除發布陸上、海上颱風警報。

但115升大學分科測驗表定於11、12日登場，大考中心表示，辦理統一入學考試若遇重大事故，如天然災害、疫情等，評估若影響通行、考試進行、考試安全或有致災之虞時，將視事故等級採取延期考試等應變方式辦理。

大考中心也說明，目前颱風移動路徑尚未明朗，現行仍大考中心協同各大學準備考前各項前置準備作業中，將於考前將召開應變小組會議，屆時將依據氣象署所提供資訊，於重視考生和試務人員等生命安全等前提下，實施應變措施，並及早對外發布訊息。

2021年因為新冠肺炎疫情，讓當年大學指考上路逾20年首度延期，且一次延期25天，導致放榜時以值八月底。據了解，大考中心預計於7月8日召開應變會議，但會視預報狀況隨時調整會議日期，但若延後考試牽涉問題廣，考場可能需重新安排租借；闈場內出題團隊也須隨考試延期而延後出闈。