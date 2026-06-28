分科測驗衝刺／公民4大時事熱區 掌握選修5成基本盤手寫題15字抓重點

115學年大學分科測驗將於7月11日、12日登場，聯合新聞網推出分科測驗衝刺系列報導，邀請第一線教師及補教老師指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生在最後衝刺階段掌握方向、事半功倍。

大考中心命題特別重視「素養命題」，將課本的知識結合真實情境進行命題。文華高中公民與社會科老師李佳浤指出，在準備公民與社會分科測驗的最後衝刺時刻，建議考生以各項時事為基礎，結合公民與社會課程的相關知識統整溫習。如美伊戰爭、俄烏戰爭和平談判對兩岸關係、全球經濟的影響；AI是否會取代人導致失業率高漲等，都是應該掌握的時事議題。他也指出，專業學科內容是作答的基礎，考生毋須過度深究時事的細節。

李佳浤表示，依據往年的統計，公民科分科測驗出題的重點近50%是以選修上、下冊為主，建議請同學優先掌握。由於高一、二課程內容與高三選修範圍彼此有連貫性，建議考生以「主題方式」來複習。例如複習高三選修民法、釋憲制度等單元時，請同時搭配高一、二民法、憲法、行政法…等主題一併複習，較能建立完整連貫的概念。

題型部分，分科測驗有「非選擇題」如問答、繪圖、摘要與說明等手寫部分，而手寫題通常是取得高分的關鍵。李佳浤建議考生，務必將公民與社會課程中所教授的重要原理、原則，練習以10至15字簡要的整理各項原則及重點。而經濟學單元相關圖形，如基本供給與需求、政府管制、勞動市場供需圖形等，務必練習繪圖及簡要圖形說明。

時事題是公民科的拿分關鍵。李佳浤指出，考生必須留意近半年的重要時事，他將熱門時事分為四大類議題。

一、經濟議題: 重要考點包括供給、需求、政府干預、國民所得帳、貨幣政策、財政政策基本觀念、通貨膨脹及通貨緊縮。在國際時事方面，持續數年的美國關稅貿易戰及所衍生出來的台積電擴大對美投資議題；美國、以色列與伊朗之間的戰爭衝突；俄烏戰爭和平談判後續對於兩岸關係、全球經濟的影響，如烏克蘭是全球重要糧倉，因此戰前與戰後全球糧食價格、數量可能的貿易變化。此外，近一兩年新興的AI工具及機器人研發等現象，若未來機器人取代人力是否會出現失業率高漲等議題。

二、政治議題：重要考點包括政府體制的運作如內閣制、總統制、我國政府體制，選修上下冊的政治制度也必須留意，包含中國大陸政治制度中各部門的職責等，請務必再次複習。時事方面，今年11月台灣即將舉行的地方公職人員選舉，所牽涉的選舉制度必須特別留意，如單一選區、複數選區、聯立制、並立制，以及選舉制度對政黨制度的影響、制度的優缺點等都值得多多留意。

三、法律議題:少年事件處理法、修憲新制憲法訴訟法、釋憲制度是重點。民法常考題如智慧財產權、公平交易法、消費者保護法等也須留意。

四、社會議題:必須留意性別基本觀念、媒體識讀、文化相關概念；而選修上冊的社會階層、社會流動、勞動權利的保障，也時常是考試的重點。(系列完)

115學年升大學分科測驗將於7月11日、12日登場。記者林伯東／攝影