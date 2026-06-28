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分科測驗衝刺／地理要跨領域素養 活用知識
大學分科測驗將於下月登場，針對地理科準備，師大附中地理科老師何榆及補教老師李威立提醒，近年試題強調跨領域素養、圖表判讀、GIS應用與時事連結，不只要熟讀教材，更要能把課本概念應用在真實情境。
何榆表示，地理科準備不能偏廢，應完整複習五冊必選修教材，尤其系統地理核心概念要釐清，例如都市成長、都市擴張、假性都市化等，都是常見命題基礎。
何榆提到，近年試題常以時事包裝地理概念，考驗學生能否把知識應用到真實世界。今年仍應關注全球暖化、氣候變遷、地緣政治、大型體育賽事舉辦地特色，以及台灣半導體、AI、無人機產業發展與區域分布。環境議題如焚化爐興建，重大建設如淡江大橋，也可能成為命題素材。
圖表題也是重點。何榆表示，圖表題占比高，甚至可能超過一半，考生須熟悉各類圖表與地圖，並訓練長題組閱讀能力，畫出關鍵字，交叉比對文字與圖表資訊。
李威立指出，必考重點仍以通論地理為核心，包括氣溫與降水、水循環與水收支平衡、洋流、河流及冰河地形、崩壞地形等。
李威立提醒，易失分處有概念混淆與手寫表達，專有名詞務必寫正確，釐清全球暖化與溫室效應、區位擴散與空間移轉、聚集經濟與規模經濟等差異。（系列六）
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