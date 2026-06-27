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分科測驗衝刺／地理科強調跨領域素養 圖表題占比高 時事必知AI、暖化

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分科測驗衝刺／地理科強調跨領域素養 圖表題占比高 時事必知AI、暖化

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
大學分科測驗將於7月11日、12日登場，跨域素養、圖表、時事題是地理科關鍵。本報資料照片
大學分科測驗將於7月11日、12日登場，跨域素養、圖表、時事題是地理科關鍵。本報資料照片

115學年大學分科測驗將於7月11日、12日登場，聯合新聞網推出分科測驗衝刺系列報導，邀請第一線教師及補教老師指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生在最後衝刺階段掌握方向、事半功倍。

針對地理科準備，師大附中地理科老師何榆及補教老師李威立提醒，近年分科測驗地理試題強調跨領域素養、圖表判讀、GIS應用與時事連結，考生不只要熟讀教材，更要能將課本概念應用在真實情境中。

何榆表示，地理科準備不能偏廢，學生應完整複習5冊必選修教材內容，尤其系統地理中的核心概念必須釐清。例如都市成長、都市擴張、假性都市化等都市地理概念，都是常見命題基礎。

地理科必考重點，李威立說，仍以通論地理為核心，包括氣溫與降水、氣候分類、水循環與水收支平衡、洋流、河流地形、冰河地形、崩壞地形、人口轉型、推拉理論、人口金字塔、農牧業分類、商品圈與商閾、高科技知識產業，以及GIS分析、投影法、經緯線、等高線圖等。這些都是考前必須再次確認的基礎概念。

從歷屆考題觀察，李威立表示，分科測驗地理科多從高一第一冊、第二冊的通論地理出發，再與選修地理內容整合命題。選修地理中有不少個案與生活或時事高度相關，考生應特別留意。不過，高一第二冊後半與高二第三冊涉及區域地理，各版本教材內容有所差異，命題通常會集中在各版本重疊的核心觀念，考生不必過度鑽研瑣碎或單一版本的細節。

何榆說，近年地理科試題常以時事包裝地理概念，考驗學生能否把課本知識應用到真實世界情境。不能只背誦定義，而要能理解事件背後的地理規律。

「今年仍應關注全球暖化、氣候變遷、地緣政治等國際議題，也要留意大型體育賽事舉辦地的地景特色」。何榆說，台灣相關時事同樣重要，包括後疫情時代半導體、AI與無人機產業發展，以及這些產業在北、中、南不同區域的基地分布。環境議題如焚化爐興建爭議、各地綠能產業發展及其利弊，也可能成為命題素材。

此外，重大建設與空間變遷也是潛在考點。何榆表示，考生可留意雲嘉南灌溉系統、淡江大橋等議題，思考這些建設如何影響交通路網、農業發展與區域空間結構。

圖表題也是地理科重點。何榆表示，圖表題在考卷中占比很高，甚至可能超過一半，考生必須熟悉各類圖表與地圖。

李威立提醒，地理科容易失分的地方，常出現在概念混淆與手寫表達。手寫題若涉及專有名詞，務必把字寫正確，避免因錯字被扣分。選擇題中也常出現容易混淆的選項，例如全球暖化與溫室效應、區位擴散與空間移轉、聚集經濟與規模經濟等，考生必須把定義搞清楚，才不會因誤解選項意思而答錯。

若遇到畫圖題，李威立也提醒，考生務必預留較多時間處理，坐標軸、單位、圖形線條都要仔細檢查，否則即使概念正確，也可能因圖面不完整或標示錯誤而失分。

面對長題組，何榆提醒，分科測驗常出現一到兩組篇幅較長的題目，考生容易因文字量大而慌張，應訓練自己耐心閱讀，畫出關鍵字，並將文字敘述與圖表資訊交叉比對。這類題目常結合地理技能，例如面積推算、集水區繪製、設施位置判斷等，考生應在考前多加練習。

非選擇題部分，何榆表示，考生要練習在有限字數內清楚表達判斷理由。例如題目要求40字內說明圖表結果，學生就不能長篇大論，而要掌握「判斷結果、引用依據、說明原因」的邏輯，精準回答問題。

至於考場時間分配，李威立建議，作答時間以60至70分鐘為原則，平均每題約抓1分鐘完成，剩下30至40分鐘可用來檢查不確定題目、手寫是否有錯字、畫卡是否畫錯，以及畫圖題的坐標軸、單位與線條是否完整。

115分科 地理科

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