分科測驗衝刺／歷史重跨冊整合 別漏選修單元

大學分科測驗倒數，對於歷史科該怎麼準備，北市松山高中教師陳詩雯提醒，相較於學測，分科測驗更強調融會貫通，考生可從選修歷史單元切入，以主題式方式複習、整合不同冊概念。

陳詩雯說，綜觀一一一年至一一四年歷史分科測驗考題，約有四大命題趨勢，首先是側重歷史資料分析與判斷，歷史資料可能以文字、圖片、地圖、照片、圖表等方式呈現，近年考題除了史料文字分析，一定會有文字外的資料判讀，測驗考生能否正確解讀統計表格並以此推論。

陳詩雯說，近兩年，混合題側重探究與實作能力應用，歷史不只是記憶測驗，能否整合、應用學科知能，針對問題引援資料並加以論證。另外，近年選修歷史比例逐年上升，不能只準備部訂必修。

最後衝刺階段，陳詩雯建議，留意重要歷史議題與跨冊知識整合，考生可以從選修歷史單元與議題出發，整合複習部定必修相關單元基礎知識、時代背景脈絡，並留意選修歷史獨有的主題。（系列五）