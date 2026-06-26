分科測驗衝刺／歷史重跨冊知識整合 主題式複習「融會貫通」得高分

115學年升大學分科測驗將於7月11日、12日登場，聯合新聞網推出分科測驗衝刺系列報導，由第一線教師及補教老師指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

北市松山高中教師陳詩雯表示，綜觀民國111至114年歷史分科測驗考題，約有4大命題趨勢。首先是側重歷史資料分析與判斷，歷史資料可能以文字、圖片、檔案、地圖、照片、圖表等方式呈現，近年考題除了史料文字分析，一定會有文字外的資料判讀題，如測驗考生能否正確解讀統計表格並以此推論，去年也曾出現折線圖，測驗考生是否能解讀歷史事件時代背景演變趨勢。

再者，陳詩雯說，近年也側重資料證據應用與觀點。近兩年，分科測驗混合題不只是理解資料、解讀資料或擷取史料訊息，也側重探究與實作能力應用，能否整合、應用歷史學科知能，針對問題引援資料並加以論證，代表歷史不只是記憶測驗，也側重分析、推論。另外，近年選修歷史比例逐年上升，冊次包括《選修歷史I：族群、性別與國家的歷史》、《選修歷史II：科技、環境與藝術的歷史》以及《探究與實作：歷史學探究》，不能只準備部訂必修。

另外，陳詩雯也指出，近年學測到分科測驗都可以看到跨章節、跨冊的考題，展現知識概念與能力素養的融合，也符合目前學界「全球史」概念的發展動向。

陳詩雯建議，留意重要歷史議題與跨冊知識整合。由於選修歷史占分比例逐年上升，且多數考生已於準備學測時熟讀過部定必修內容，考生可以從選修歷史單元與議題出發，整合複習部定必修相關單元基礎知識、時代背景脈絡，並且特別留意選修歷史獨有的主題，如性別史、醫療史，過往都至少出現1至2題。

陳詩雯也提到，部定必修3冊題目仍占有一定比例，但分科測驗更強調知識與能力融會貫通，能理解、應用才是高分關鍵。她舉例，如原住民、移民主題，在《選修歷史I：族群、性別與國家的歷史》與部定必修《第一冊台灣史》、《第二冊中國與東亞史》都有相關單元；兩次世界大戰、冷戰等主題，則可見於《選修歷史I：族群、性別與國家的歷史》、《第一冊台灣史》、《第二冊中國與東亞史》、《第三冊世界史》，考生可藉主題式複習，整合不同冊概念。

陳詩雯也說，近幾年大考題目多半是考生不曾在課本上閱讀過的資料，甚至可能是學界新觀點，或不同立場的兩則資料判斷，代表考題資料可能與考生記憶或認知衝突，但基本上，該類試題多不刁鑽，建議考生先靜下心讀懂題目，如要站在何者的立場、回答哪個時代的問題，再從文本中找線索，不要被過往認知所牽絆。

最後衝刺階段，陳詩雯表示，別急著背誦細節，而是掌握時序脈絡與變遷因果、整合零散知識，並調整好作息與心情，就能發揮得宜。