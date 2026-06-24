分科測驗衝刺／化學科六大必考章節搶分 有機化學占20分最關鍵

大學分科測驗將於7月11到12日登場，聯合報特別推出分科測驗衝刺系列報導，協助考生考前重點複習。補教老師表示，108課綱分科測驗化學科實施至今已邁入第5年，從歷屆試題可歸納出四大特色，包括考題素養化、重視圖表數據判讀與理解、跨章節整合題增加，以及出題方式更靈活、純記憶題比率下降。

師大附中老師廖昕喬分析，分科測驗化學科有六大必拿分章節。其中，平均配分約20分的有機化學最為重要，占全卷近五分之一，官能基辨認、醇醚酚、醛酮羧酸酯、同分異構物以及聚合物等單元皆是高頻命題焦點。其次為化學平衡，平均配分約12分，雖近年常與其他單元整合命題，但平衡常數、勒沙特列原理及沉澱平衡等觀念仍是高分關鍵。

廖昕喬表示，物質的性質與化學鍵平均配分約10.5分，學生須熟悉分子形狀、鍵極性、分子間作用力及其與物理性質的關聯，這類概念也經常和有機化學、溶液性質等單元整合出題；氧化還原與電化學平均約9分，近年常結合能源科技及環境議題命題。此外，酸鹼反應中的Ka、Kb、pH計算、緩衝溶液與滴定曲線，以及近年配分明顯增加的化學反應速率，也是考前必須加強複習的重點單元。

廖昕喬指出，近年分科測驗探究題多聚焦於實驗規劃、資料分析、數據判讀及推論結論等能力，這些都是探究與實作課程的核心內容。學生在準備時除了熟悉相關概念，更要留意閱讀速度與資訊整理能力，由於這類題型的文字量較大，建議透過複習課內實驗手冊，練習在有限時間內快速抓重點，培養在短時間內閱讀與整合能力。

廖昕喬以114學年度分科測驗第14、15題的題組為例，題目以硫代硫酸鈉分解反應速率實驗為情境，除了考察反應速率與實驗設計，也整合探究與實作中的「實驗規劃與研究」及「結果與推論」能力。她指出，該反應其實與國中自然科常見的「十字實驗」及過去指考曾出現的奈米硫實驗有關，這正是近年最典型「舊題新包裝」的命題趨勢。

化學科補教老師江青釗也表示，有機化學是分科化學的重要考點，考前應加強複習重要反應方程式、官能基判讀及鍵線式表示法。此外，高三下學期的配位化合物（錯合物）、反應速率、化學平衡、溶液性質、酸鹼鹽、氧化還原與電化學等單元，均為這幾年考試重點，最後衝刺考前務必再複習一次。

江青釗指出，108課綱相當重視實驗能力，這幾年常看到非選擇題有一題為實驗題。學生考前應加強複習氧化還原實驗、酸鹼滴定實驗半當量點概念、秒錶實驗、阿斯匹靈製備及純化實驗、化學平衡比色法實驗、有機官能基檢測實驗，及新課綱納入的草酸鐵鉀錯合物實驗等重點內容。

江青釗提醒，歷屆考古題的練習跟訂正很重要，尤其是近4年108課綱實施後的分科測驗試題。另外，與課程內容有關的時事議題也值得留意，例如金屬有機框架（MOF）、電車使用的鋰電池、燃料電池，以及二氧化碳回收等環境永續議題，皆可能成為命題素材。

在應試策略方面，江青釗建議學生從單選題開始寫，再處理非選擇題。由於非選擇題難度較高，學生可能會不自覺的花太多時間，導致最後單選及多選寫不完，而單選及多選題所占分數比率較高，應先掌握大部分的分數，最後再完成非選題，較有利於穩定發揮與爭取高分。（系列三）

114學年度分科測驗化學科以硫代硫酸鈉分解實驗入題。教師指出，該題與國中自然科常見的「十字實驗」及過去指考的奈米硫實驗相關，展現近年「舊題新包裝」的命題趨勢。圖／取自大考中心官網