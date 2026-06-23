分科衝刺／數甲分三階段備戰 數乙留意獨有單元

一一五升大學分科測驗將於七月十一日、十二日登場，聯合報推出分科測驗衝刺系列報導，由第一線教師及補教老師指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅。

高中教師建議，可用三階段方式備戰數甲核心戰場，數乙則要留意線性規劃等獨有單元。

新北高中教師蕭宇軒表示，數甲「核心主戰場」包括選修數甲的極限、微分、積分；第四冊空間向量、空間中的平面與直線；以及選修數甲複數與多項方程式，平均每年達十二分以上。

蕭宇軒也說，「高頻關鍵區」則包括隨機變數、機率；矩陣中的矩陣列的運算、聯立方程組，旋轉、鏡射、伸縮等平面線性變換；二次曲線中的拋物線、橢圓、雙曲線的標準式、圖形特徵、焦點與準線性質；指數、對數函數中的對數律、函數圖形、底數變化、半衰期；三角函數中的正餘弦圖形、和角與倍角公式、餘弦定理，每年個別單元約有四至八分配分。

蕭宇軒建議，可採課本概念回補、歷屆試題核心檢測、歷屆模考練習三階段備戰。針對高配分單元，先回歸課本確認基本定義、圖形意義與標準解法；再者，用歷屆試題當複習主軸，檢測各單元實際命題方式，依答錯題目回頭補強概念；最後，大量練習模考題以熟悉題型變化。

北一女中教師羅子寒則表示，選修數乙上、下是重點範圍，包含上冊微積分，以及下冊線性規劃、機率統計以及複數。線性規劃是數乙獨有單元，是必考重點且常見於應用題型，學生務必熟悉解題步驟；同為數乙獨有內容，還包括微分應用中的邊際成本、邊際利潤，以及積分應用中的消費者剩餘、生產者剩餘。

羅子寒說，高中機率與統計學習橫跨高一排列組合與機率、數據分析；高二的條件機率以及高三的分布與統計，學生可一起準備。學生很怕排列組合、機率單元，建議訂正時，務必要知道答錯的思維盲點為何，才可避免一錯再錯。