快訊

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

今年9颱風改名！青蛙、點心都上榜 網友：想推薦珍奶

肯德基真的要開蛋撻店了！專賣店27日亮相 蛋撻漢堡、蛋撻粥全上桌

聽新聞
0:00 / 0:00

考生注意！分科測驗今起開放資料查核 24日前完成確認

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，大考中心今日起開放已完成報名的考生查核報名資料，期限至6月24日止。示意圖／AI生成
115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，大考中心今日起開放已完成報名的考生查核報名資料，期限至6月24日止。示意圖／AI生成

115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，大考中心今（22）日起開放已完成報名的考生查核報名資料，期限至6月24日止，考生若發現資料有誤、遺漏，或因非考生因素需更正，須於期限內提出申請，以免影響應試權益。

115學年度分科測驗考試科目包括數學甲、數學乙、物理、化學、生物、歷史、地理及公民與社會等8科，供考生依升學需求自由選考。

大考中心表示，考生可至官方網站「試務專區」登入「考生專區」查核報名資料，首次使用者需先完成註冊。查核內容包括姓名、考試地區、報考科目及是否安排無冷氣試場等資訊。

大考中心指出，考生若發現資料錯誤、遺漏，或因非考生可歸責因素需更正者，須於6月24日前提出申請，逾期不予受理。集體報名考生須由報名單位以公文提出申請，個別報名考生則需檢附相關證明文件，以電子郵件或傳真方式向大考中心提出，經查證屬實後辦理修正。

115分科 大考衝刺 大考中心 分科測驗

延伸閱讀

不斷更新／115分科測驗注意！帶學生證「不能考」 考場規定、8科衝刺總整理

對申請入學放榜結果不滿意？為理想大學轉戰分科測驗還來得及 報名規定、放棄流程全攻略

新生醫專115年五專部招生中

115分科生物／持續往素養導向發展！師分析趨勢「5單元、2能力」成致勝關鍵

相關新聞

考生注意！分科測驗今起開放資料查核 24日前完成確認

115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，大考中心今（22）日起開放已完成報名的考生查核報名資料，期限至6月24日止，考生若發現資料有誤、遺漏，或因非考生因素需更正，須於期限內提出申請，以免影響應試權益。

分科測驗衝刺／數甲三階段備戰核心單元 數乙線性規劃重中之重

115學年升大學分科測驗將於7月11日、12日登場，聯合新聞網推出分科測驗衝刺系列報導，由第一線教師及補教老師指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。