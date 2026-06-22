考生注意！分科測驗今起開放資料查核 24日前完成確認

115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，大考中心今（22）日起開放已完成報名的考生查核報名資料，期限至6月24日止，考生若發現資料有誤、遺漏，或因非考生因素需更正，須於期限內提出申請，以免影響應試權益。

115學年度分科測驗考試科目包括數學甲、數學乙、物理、化學、生物、歷史、地理及公民與社會等8科，供考生依升學需求自由選考。

大考中心表示，考生可至官方網站「試務專區」登入「考生專區」查核報名資料，首次使用者需先完成註冊。查核內容包括姓名、考試地區、報考科目及是否安排無冷氣試場等資訊。

大考中心指出，考生若發現資料錯誤、遺漏，或因非考生可歸責因素需更正者，須於6月24日前提出申請，逾期不予受理。集體報名考生須由報名單位以公文提出申請，個別報名考生則需檢附相關證明文件，以電子郵件或傳真方式向大考中心提出，經查證屬實後辦理修正。