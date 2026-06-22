分科測驗衝刺／數甲三階段備戰核心單元 數乙線性規劃重中之重

115學年升大學分科測驗將於7月11日、12日登場，聯合新聞網推出分科測驗衝刺系列報導，由第一線教師及補教老師指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

新北高中教師蕭宇軒表示，分析歷年數據並加上去年考題分析，數甲「核心主戰場」包括選修數甲的極限、微分、積分；第四冊空間向量、空間中的平面與直線；以及選修數甲負數與多項方程式。平均每年達12分以上，出題率極高，考前30天一定要優先複習。

再者，蕭宇軒也說，「高頻關鍵區」則包括隨機變數、機率；矩陣中的矩陣列運算、聯立方程組，旋轉、鏡射、伸縮等平面線性變換；以及二次曲線中的拋物線、橢圓、雙曲線的標準式、圖形特徵、焦點與準線性質；指數、對數函數中的對數律、函數圖形、底數變化、半衰期；三角函數中、三角比中的正餘弦圖形、和角與倍角公式、餘弦定理；平面向量中的平行、長度、內積、夾角、正射影；直線與圓中的圓方程式、交點、切線、距離與三點共線，上述單元平均每年個別有4至8分配分。

最後衝刺階段，蕭宇軒建議，可採用課本概念回補、歷屆試題核心檢測、歷屆模考練習三階段做備戰。針對高配分單元，先回歸課本確認基本定義、公式、圖形意義與標準解法，透過例題與習題建立解題穩定度；再者，可用歷屆試題當複習主軸，檢測各單元實際命題方式，依答錯題目回頭補強概念；最後，大量練習模考題以熟悉題型變化，並訓練遇到難題時的取捨與停損。

應考策略一項上，蕭宇軒指出，建議考生單選題以每題3分鐘完成，不過度猶豫；多選題每題5分鐘，又多選題陷阱較多，若5分鐘內無法完成可先做記號跳過；選填題則建議每題4分鐘，快速切入解題為先，若發現計算過長可先跳過；題組題則可配置每組12分鐘，3小題為一組，優先掌握前兩小題，第三小題視時間彈性處理。

蕭宇軒表示，考生最後約莫剩10分鐘，要落實檢查並確認答案格式，也要回頭處理有把握但尚未完成的題目。又根據歷年是提答對率，單選、多選以及選填各大題的最後一題通常都是「壓軸題型」，答對率明顯較低，第一輪作答時，建議要先快速判斷是否有明確的切入點，若一分鐘內沒有解題方向，應立即跳過並做記號，要避免低答對率試題拖垮整體節奏，留最後10分鐘再檢查與回攻。

至於數學乙，北一女中教師羅子寒表示，選修數乙上、下是重點範圍，包含上冊的微積分，以及下冊的線性規劃、機率統計以及複數，去年分科測驗數乙兩冊佔分高達43分。

羅子寒強調，線性規劃是數乙獨有單元，是必考重點且常見於應用題型，學生務必熟悉解題步驟，包括依題目條件限制列出聯立不等式，再畫出可行解區域，使用平行線法或頂點法求最佳解。今年也可能出現新考法，如改採測驗平行線法概念。同為數乙獨有內容，還包括微分應用裡談到的邊際成本、邊際利潤；以及積分的應用中的消費者剩餘、生產者剩餘，且去年未出現於數乙考題，建議今年也能留意。

至於機率與統計一項，羅子寒說，高中機率與統計學習橫跨高一排列組合與機率、數據分析；高二的條件機率以及高三的分布與統計，觀念相通，學生可一起準備。他也指出，高一的數據分析一項，學生都會很怕背公式，但此非重點，而是要能理解每個統計量的定義與直觀意義，更要理解每一個統計量如何受伸縮平移的影響，並將觀念連結到數據標準化定義，以及標準化對各統計量有何影響。

羅子寒也指出，學生都很害怕排列組合、機率單元，建議在訂正錯題時，務必要花時間思考「為什麼這樣會多算或少算、為什麼要乘或除」，要知道原先答錯的思維盲點為何，想清楚盲點遠比知道正確的作法更重要，因為知道正確做法僅是學會了一題，想清楚盲點才可以避免一錯再錯類似試題。

最後，羅子寒建議考生，試寫歷屆試題、模考題等全範圍題本時要計時80分鐘，才能真正模擬考試時的時間壓力，並練習時間分配。又刷題除了練習跨冊題目，也要找到不熟的單元、觀念，回頭針對弱點加強練習，必要時可利用錯題本整理對觀念、思路上有啟發的錯題。