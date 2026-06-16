115分科化學／考前衝刺！五大單元、三大實驗、最新研究題材全攻略

圖表判讀配分過半、跨章節整合成主流；從金屬有機框架到固態電池，近兩年新研究最可能化身素養題。115學年度分科測驗將於7月11日至12日舉行，考前最後階段，與其漫無目的地翻講義，不如鎖定高頻單元、關鍵實驗與最可能入題的新研究。以下整理化學科衝刺重點，供考生快速對焦。

一、命題趨勢

108課綱實施以來，分科化學的樣貌已徹底改變。圖表判讀的配分近兩年穩定超過全卷一半，非選擇題偏好替課綱實驗換上全新包裝，測驗的是原理理解與數據分析，而非操作步驟的記憶。歸結起來，化學計量與長文閱讀是貫穿全卷的兩項核心能力；素養題的取材再新，解題所需的知識仍然全部來自課內。

二、五大高頻單元

1. 有機化學（配分最重，優先複習）

化學課程採螺旋式設計，有機單元從必修一路加深到選修，天生適合整合命題，配分長年居各單元之冠。複習聚焦二件事：

·鍵線式判讀：能從骨架結構直接判斷分子式、官能基與性質，是本單元的入場門票。

·官能基與反應：醇、醚、醛、酮、酸、酯、胺、醯胺、酚的特性與檢驗；加成、氧化、酯化、水解等重要反應，以及聚合反應的單體推導。

2. 化學平衡

幾乎年年入題，命題核心是計算與觀念判斷，多以文字情境或數據呈現，務必把計算流程與移動方向的推理練熟。

·平衡常數的意義、Kc與Kp的關係，相關的計算流程要練到反射動作。

·溶解平衡與溶度積：沉澱生成的判斷、同離子效應對溶解度的影響。

·比色法測平衡常數為課綱實驗，以鐵離子與硫氰酸根生成血紅色錯離子為代表系統，實驗情境入題的機會值得留意。

3. 酸鹼鹽

配分穩定，且命題常以生理或生活情境包裝，閱讀量不小但核心計算固定。

·強弱酸鹼解離、Ka、Kb與pH計算，多質子酸的分段解離觀念。

·緩衝溶液的組成、作用原理與pH估算。

·鹽類水解的酸鹼性判斷；滴定曲線上當量點與半當量點的位置與形狀判讀。

4. 氧化還原與電化學

·電池：由標準還原電位比較推測反應自發性、計算電動勢，並熟悉常見電池的電極材料與電極反應。

·電解：法拉第定律計量（電流×時間→電量→莫耳數），分清熔融電解與水溶液電解的產物差異。

5. 反應速率

命題型態相當固定：新課綱考題傾向以實驗數據表呈現，典型題給出多組實驗的初濃度與初速率，要求推導速率定律式。

·初速率法與數據表判讀：比較各組實驗的濃度倍率與初速率倍率，推出各反應物的反應級數與速率定律式，是最固定的計算題型。

·碰撞學說與活化能：濃度、溫度、催化劑對速率的影響，須能以有效碰撞的觀點說明。

·秒錶實驗為課綱實驗：以變色所需時間的倒數代表速率，探討濃度與溫度的效應。

三、三大關鍵實驗

1. 酸鹼滴定

命題焦點已從當量點延伸到半當量點：此時弱酸與其共軛鹼濃度相等，pH值恰等於pKa，既可直接反推解離常數，也是緩衝能力最強的位置。指示劑的變色範圍必須落在當量點附近的pH驟變區，須能依酸鹼強度組合做出選擇。

2. 氧化還原滴定

以過錳酸鉀法為代表：溶液本身呈紫紅色、兼任指示劑，終點為紅色持續不退；以草酸鈉標定濃度的原理與計算必須熟練。計量核心在於電子得失守恆。碘滴定測維生素C曾入題，掌握計量邏輯即可，不必鑽研細節。

3. 阿斯匹靈製備與純化

柳酸與乙酸酐在酸催化下進行酯化、生成乙醯柳酸，最後以氯化鐵溶液檢驗，若呈紫色，代表含酚基的柳酸殘留、反應不完全。

四、近兩年研究題材：素養題最可能的取材方向

素養題偏好以最新研究與產業議題包裝課內觀念，以下題材依入題潛力排序；

․金屬有機框架(MOF)：2025年諾貝爾化學獎主題，由金屬離子與有機配體以配位鍵組成多孔晶格，孔洞可調控，應用涵蓋碳捕捉、沙漠空氣集水、氣體儲存與水質淨化；課內對應配位鍵、錯合物概念與草酸鐵鉀錯合物實驗，是今年最值得準備的新題材。

·AI蛋白質設計：2024年諾貝爾化學獎主題，表彰蛋白質結構預測與全新蛋白質設計；課內對應胺基酸、肽鍵與蛋白質結構，容易與生物跨科合命。

·固態電池與鈉離子電池：前者以固態電解質取代易燃的有機電解液、兼顧安全與能量密度；後者鈉資源豐富、成本低廉，已進入量產。兩者皆屬「新材料考舊觀念」，命題終究回到半反應、電位與計量。

·PFAS永久化學物質：碳—氟鍵能極高、難以分解，近年各國陸續加嚴管制，新型分解與吸附技術成為研究熱點；可連結鍵能、有機鹵化物與環境化學。

五、考前策略

·作答順序：先完成配分約占七成的單選與多選題，確保基本盤後再攻克非選。

·衝刺節奏：前期回歸課本鞏固觀念，中期每日限時完成一回歷屆試題，最後一週重做所有錯題。把五大單元立穩、三大實驗想透、新研究題材掃過一輪，加上穩定的演練節奏與沉著的心態，最後一週回到課本和錯題本。把會的分數穩穩拿下，就是最好的策略。