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115分科測驗最後一天報名！考場時程、規定、8科衝刺總整理

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不斷更新／115分科測驗最後一天報名！考場時程、規定、8科衝刺總整理

聯合新聞網／ udn文教
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

115學年度分科測驗進入倒數階段！將於7月11日（六）、7月12日（日）舉行。《聯合新聞網》整理重要日程表、考場規範、8科考前重點與教師提點，助分科戰士奪高分。

115分科測驗倒數

文章目錄

抓緊最後報名分科機會！重要時程、考科日程看這裡

115分科報名自6月3日起至6月16日截止。報名管道分為集體與個別，應屆高三生由就讀學校集體報名，非應屆生可以自行個別報名，或委託立案補習班集報。集報考生必須在截止前「親自校核」報名資料確認表並簽名，確認無誤後繳回，不得以個人疏失要求補辦；個別報名者則需自行至大考中心網站「考生專區」註冊、登錄，並於期限內完成繳費。

繳費期限依方式不同，超商繳費限個別報名考生使用，僅到6月13日夜間12時止；銀行臨櫃或匯款轉帳至6月16日下午3時30分止；實體或網路ATM轉帳則可至6月16日夜間12時止。

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分科測驗第一天為7月11日（六），考物理、化學數甲與生物，第二天7月12日（日）考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。每節考試開始前5分鐘預備鈴響起，考生即可入場。

115分科測驗時程。圖／擷取自大考中心
115分科測驗時程。圖／擷取自大考中心

帶學生證不能考試 注意試場規定小心被扣分

分科測驗無准考證，考生應持以下任一件應試有效證件正本應試，並供監試人員查驗：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。需特別注意的是，學生證非應試有效證件，請勿以學生證做為應試證件。

不可攜帶具有傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能之物品，或任何可能妨害考試公平之書本、物品或紙張等，鐘錶不得發出任何聲響或閃光。若考生有舞弊、影響考場秩序、未出示有效證件正本、攜帶禁止物品、考試中飲食等違規行為，將依違規處理辦法處置。

應試文具僅能攜帶黑色 2B 軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約0.5mm~0.7mm 之原子筆）、修正帶或修正液、直尺、三角板、量角器、圓規。有關直尺、三角板、量角器、圓規之規範如下圖所示：

圖／擷取自大考中心簡章
圖／擷取自大考中心簡章

考題解析、最新時事一把抓 8科衝刺總整理

數甲、數乙

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