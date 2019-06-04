李進勇提「公投大選脫鉤」 藍批未修法就準備作弊

中選會主委李進勇昨上任，談及公投是否併明年總統大選，他表示除選務改進外，也希望從源頭減量。他說，行政院所提公投法修正草案，讓大選和公投從「應」一同舉辦，改為「得」併辦，就是希望給選務部門空間；且未來將訂出一個標準，「一定數量內的公投」才能夠併大選舉行。

李進勇的說法，被解讀為希望大選與公投脫鉤。國民黨立委為此大罵，公投法修法還沒通過，「民進黨就準備作弊、意圖操控大選」，李進勇儼然已成為第一線「東廠」負責人。

去年九合一大選，民進黨在敗選檢討原因之一，即是公投綁大選。立法院預計六月中旬開臨時會，行政院發言人Kolas Yotaka表示，為避免去年公投併大選的選舉亂象重演，政院期盼公投法修正草案能在立院臨時會完成三讀。

中選會主委李進勇表示，未來將訂出一個標準，「一定數量內的公投」才能夠併大選舉行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

呂秀蓮今記者會 籲力擋綠惡法

不過，針對行政院提出的公投法修正草案，前副總統呂秀蓮認為草案要求連署時必須附具身分證影本，而且明定公投不能與選舉同時舉行，變相剝奪公民投票權，阻撓直接民主。她日前已拜會民進黨及國民黨立院黨團，今天還將親自舉行記者會，呼籲強力阻擋民進黨黨團「打著民主，反民主」的惡法，以免台灣的民主2.0 ─「直接民主」曇花一現。

李進勇表示，去年選舉造成這麼大的困擾，主要是九合一選舉加上十個公投案，「這麼多的工作負荷，壓在選務部門」；中選會當然還有提升改善空間，但是選務部門的能量畢竟也有極限，希望社會大眾體諒。

李進勇：樂見讓選民從容做抉擇

李進勇指出，選務總有一個極限，未來在一個極限範圍內，中選會會衡酌處理的能量，訂出一個標準。若公投法修法過關，中選會已與各地方選委會討論，未來將訂出一個標準，針對一定數量內的公投才能夠併大選舉行，但目前尚未定案。

李進勇表示，從源頭減量，好比防洪治水，在上游要做水土保持，中下游要分流，這樣水才能夠暢通；選務也一樣，行政院提出的公投法修正草案，就是希望給選務部門一個空間，讓大選和公投一同舉辦從「應」改為「得」。

李進勇說，這並非中選會偷懶、不願意改進，而是盼社會大眾必須正視選務能量問題；立院還有其他的修法版本，中選會立場是，只要有助於選務順利推動，讓選民從容做抉擇，不會因選務干擾而錯失抉擇的建議，中選會都樂見。