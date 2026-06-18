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從舟山一路繞到花蓮外海…大陸科研船遭海巡廣播驅離 違反國際公約

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝
海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝

海巡署深夜針對中國新華社報導，指出中國自然資源部今（18）日組織「向陽紅22」科研船在台灣東部專屬經濟海域開展所謂的「海洋環境調查」，嚴重違反國際公約。

海巡署說，已運用聯合情監偵手段，全程掌握中國「向陽紅22」科研船動態，該船自6月10日5時許，於中國舟山出港後，6月11日航經日本宮古島東方52浬，6月12日至15日航行至蘭嶼東南方448浬海域，隨後在日本與那國島以南及台灣東部專屬經濟海域來回航行。今（18）日20時，「向」船位於我國花蓮東方41浬（限制水域外14浬），距日本與那國島50浬，由海巡「蘭嶼艦」持續併航監控中。

海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播如下：「呼叫中國向陽紅22，這裡是中華民國海巡署蘭嶼艦廣播，這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」，中國「向陽紅22」科研船隨即以航速15節的速度，持續向北航離中。

海巡署強調，近期中國頻繁利用公務船及科研船在我國東部專屬經濟海域航行，假借科學調查等藉口，藉事藉端行霸權擴張之實，嚴重破壞區域的和平與穩定。海巡署強調，中華民國臺灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬。依據國際法與「聯合國海洋法公約」，我國在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利與管轄權，中國意圖透過海上航行或科研調查等騷擾，都無法改變此一不爭的事實。「海巡在，主權就在」，海巡艦艇將採取一切必要手段，強勢驅離騷擾我國海域的中國船舶，捍衛國家主權，確保我國海域安全。

海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝
海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝

花蓮 海巡署 蘭嶼

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