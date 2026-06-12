陸公務船首闖太平島禁止水域 陸委會批：企圖營造管轄權假象

中國大陸公務船昨（11）日首度闖入太平島禁止水域。大陸委員會12日表示，中共公務船侵擾我國太平島海域，蓄意挑釁我國主權，並企圖營造對我國海域具有管轄權的假象，陸委會對此表達嚴正譴責與抗議。

陸委會12日下午發布新聞稿表示，中共公務船於11日侵擾太平島禁止水域，並於闖入我方海域期間，不顧海上航行安全惡意轉向，危及海巡署艦艇及執法人員安全。陸委會指出，中共藉灰帶侵擾破壞台灣主權與區域和平現狀，已成為破壞東亞戰略穩定的麻煩製造者。

陸委會說明，太平島為我固有領土，中華民國對其享有完整的主權。中共公務船非法闖入太平島禁止水域，並以危險的航行方式挑釁我海巡艦艇，意圖營造對我國海域具有管轄權之假象。海巡署同仁已用堅定的行動捍衛國家藍色領土，殊值全體國人共同給予肯定及鼓勵。

陸委會強調，近年中共頻繁以「假執法、真侵擾」的手段，目的在霸凌周邊國家，擴張非法主權。政府將持續爭取國際合作與溝通，結合友盟反制其擴張圖謀，以維護各國海洋權利及區域和平穩定現狀。

據此前報導，海巡署指出，大陸11日上午籍「三沙執法301」及「三沙2號」接近太平島水域，並一度闖入太平島北方2.1浬禁止水域，歷時約15分鐘。海巡南沙分隊艇隊全程近距離併航監控、廣播驅離，最後將2艘大陸公務船驅離我國限制水域。