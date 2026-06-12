摩擦升級…陸公務船侵擾我國太平島水域 外交部：嚴重威脅區域和平

日菲畫界談判之際，中國大陸稱派出公務船在台灣東部海域「專項執法」；外交部今再發布新聞稿表示，繼日前中國公務船非法襲擾我國東部海域自由航行的貨輪，中國2艘公務船於6月11日上午公然首度侵擾我國太平島水域，再度惡意升級灰色地帶行動，一連串襲擾行為對我國主權權益、海事安全，以及對區域和平構成嚴重威脅；中國政府無理行徑已嚴重違反國際法及海洋法公約，更是對國際秩序的公然挑釁。

外交部嚴厲譴責中國侵害我國主權，破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的違法行徑。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑，更不容挑戰；中國公務船侵入我國太平島水域，不僅嚴重侵犯我國主權，更危及我方艦艇與人員的人身安全。中國惡意挑釁及野蠻行徑嚴重違反聯合國海洋法公約及海事安全相關的國際法與海洋法規範，公然挑戰國際秩序，破壞區域和平、安全與穩定。

外交部呼籲，國際社會正視中國此次非法行動對區域和平穩定所造成嚴重、立即的危害，並共同反制中國的違法行徑；我國在南海是維持和平穩定的一方，政府也將繼續致力守護海域安全，並持續爭取理念相近國家支持與我國共同維護印太安全。