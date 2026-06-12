在台灣東部海域專項執法 陸官媒：對外部勢力當頭棒喝

日菲啟動專屬經濟海域談判，引發大陸六日至十日在台灣東部海域開展「海上交通專項執法和掃測行動」。大陸官媒昨天強調這是對外部勢力試圖操鬧台灣議題的當頭棒喝，並批評日本正將東海、台海、南海「三海聯動」，企圖拓展軍事界限，並警告日本若一意孤行，只會求錘得錘。

大陸央視旗下「玉淵譚天」昨天指，日本聯合菲律賓侵害中國海洋權益的企圖，反映出日本的未來企圖是，聯合菲律賓，將東海、台海、南海三個海域的安全議題綁定聯動，從情報共享、裝備到武裝人員，日本進入南海「變得越來越理所當然」。

大陸環球網昨刊登影片表示，大陸對於台灣東部海域的管轄權行駛，已從法理宣示、政策表態，朝現場執法、海域掃測、通航管理、安全保障的綜合實踐，也是針對日菲單方面啟動海域劃界談判、觸碰中國領土主權與海洋權益底線的精準反制，是對外部勢力試圖操鬧台灣議題的當頭棒喝。

影片表示，台灣東部海域長期被美日菲等外部力量視為介入台海、聯動第一島鏈、塑造印太海上秩序的關鍵方向。日菲的真實意圖在於，先以「劃界談判」製造法律文本，再以「共同海域管理」製造行政事實，最後以「航行自由」、「海上安全」、「共同防衛」導入軍事存在。報導強調，大陸執法力量前進台灣東部海域，正是對這一鏈條的提前阻斷。

央視玉淵譚天十日引述專業人士指，大陸已對台灣島形成了「近海治理」模式，這種模式釋放的信號很明確：「以後，我們的視野裡會越來越少出現台灣海峽，從今以後，台灣島以東海域就是我們的近海」。

陸委會副主委梁文傑昨天就此表示，從共機越中線到開啟常態性執法，這些舉措是對台「步步進逼」，已非隱憂而是明憂。他說，「海巡署包括海軍在內都非常辛苦，這部分全國同胞要給予更大支持，中共要消滅中華民國的意圖不會改變，步步緊逼，但是我們要沉著以對，更要堅定」。