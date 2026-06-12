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新聞眼／只說沉著以對 陸將步步進逼

聯合報／ 本報記者陳言喬

陸委會副主委梁文傑昨天說，大陸對台「步步進逼」，從共機越中線到開啟常態性執法，這些舉措已非隱憂而是明憂。面對這個「明憂」，梁文傑並未提出具體解方，只說大家要沉著以對。但放在眼前的事實是，台灣若不積極應處恐被大陸溫水煮青蛙。

這種近乎以不變應萬變的「鴕鳥心態」發言不能怪梁文傑，畢竟目前台灣的處境確實艱困，既不能對始作俑者的日菲翻臉，又無實力與假道而入的大陸直接武力對抗，只好指責大陸並呼籲國人沉著堅定應對。

兩岸關係不佳，大陸逐步侵蝕我管轄水域，新的「明憂」是昨太平島禁限制水域首度有大陸公務船闖入。而最近大陸海警、海事部門對台灣東部海域巡航更可能是早已備妥方案，過去大陸海警只在台灣東北角的釣魚台水域巡航。四年前解放軍對台圍島軍演後，大陸海警跟進，但數量少也低調，現在日菲宣布畫界EEZ，等於讓大陸得以名正言順、大張旗鼓地補齊對台灣東部水域巡航缺口，撇開台灣，單方面履行海上執法行政管轄權。

未來除大陸海警、海事部門以外，大陸的漁政與自然資源還將跟上，全面實控台灣東部水域。包括：一是海警，保衛主權與安全，巡航警戒，對非法船隻可責令離開、扣留、強行驅離、打擊走私、偷渡。二為海事管理機構，監督船舶，檢查航行秩序，查處違反海事管理規定行為。三是漁政單位，負責專屬經濟區漁業執法。四是自然資源部門，監管海域使用、海洋調查測量、油氣探勘，違規占用海域行為等。

日菲合謀畫界，台灣反應不當變成苦主，未來大陸海警、海事單位到台灣東部海域常態化巡航勢將嚴重侵害我原有的海域管轄權，且隨著兩岸關係不佳，甚至或將危及我國籍船舶行駛的安全。

面對大陸圍島、困島的「明憂」，不論梁文傑無奈的「沉著以對」，或管碧玲的「海上勝負從不比船大」，都顯得過於消極與自我安慰，台灣應有更多的自主性應付這場海上危機。

梁文傑 陸委會 兩岸關係

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