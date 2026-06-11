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沈有忠：中共坐實區域穩定麻煩製造者 我主權漁權不受日菲談判影響

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
東海大學中國大陸暨區域發展研究中心11日舉辦座談會，以「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」為題，邀請國內外學者共同檢視當前台海局勢與兩岸關係發展，陸委會副主委沈有忠（右4）出席本次活動。圖／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心提供
東海大學中國大陸暨區域發展研究中心11日舉辦座談會，以「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」為題，邀請國內外學者共同檢視當前台海局勢與兩岸關係發展，陸委會副主委沈有忠（右4）出席本次活動。圖／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心提供

大陸近日4艘大型公務船到台灣東部海域開展「海上交通專項執法行動」，昨晚稱行動結束。陸委會副主委沈有忠今表示，中共派遣公務船擴大灰帶襲擾，不僅沒有法律依據，也再次坐實中共才是區域穩定的麻煩製造者。他強調，台灣會繼續與日本菲律賓諮商與溝通，我國主權與漁權不會受到日菲談判影響。

沈有忠11日出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦的講座時表示，中共藉由這次台日菲經濟海域談判事項，擴大在相關海域的灰帶衝突和海上襲擾，企圖要改變現狀，破壞區域穩定。這樣的作為不只是違反國際法，也引發國際反感。甚至前來挑釁的船隻，都遭我海巡署併航監控、強勢驅離。

他強調，台灣要做的事情是維持和平穩定的現狀，沒有要尋求法理獨立，只有被統一或是面對灰帶襲擾盡力維護國家主權、維護自由民主生活方式這樣的選項。

沈有忠指出，中共近期在東部海域擴大灰帶衝突，派遣公務船入侵我經濟水域，甚至騷擾其他國家船隻。這種野蠻作為是公然挑戰我國國內法，也公然不遵守國際法及《聯合國海洋法公約》的相關規範。中共派遣公務船擴大灰帶襲擾，不僅沒有法律依據，也再次坐實中共才是區域穩定的麻煩製造者。

他也提到，中共的作為是想要呼應其錯誤的「一中敘事」，關於台灣東部海域及大陸礁層的談判，是中華民國、日本與菲律賓三方的議題，與中華人民共和國沒有任何關係。中共也應認知到，日本與菲律賓近期建立全方面戰略夥伴關係，就是要因應中共武力擴張威脅所致。

沈有忠指出，中共不僅沒有展現善意與鄰國和平相處，反而假借「一中敘事」在台灣周邊海域擴大灰帶衝突，不是只有威脅台灣，也威脅到日本、菲律賓等國家。這種蠻橫無理、不負責任、破壞和平穩定的作為就是對鄰近國家的霸凌行為。

面對近期相關海域議題，沈有忠表示，中華民國政府依據國際法和海洋法享有的主權權利不容質疑，台灣會繼續與日本及菲律賓諮商與溝通，我國主權與漁權不會受到日菲談判影響。日本外務省和菲律賓外交部也在第一時間已作出說明，不會對第三國產生影響。中共在此區域沒有權力宣稱代表台灣，其挑釁行為才是真正破壞台海現狀、公然挑戰國際秩序與區域穩定的麻煩製造者。

中共 菲律賓 東海大學 日本 陸委會

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