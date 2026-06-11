陸公務船首闖太平島禁止水域！「距海巡艇僅0.1浬」 兩度急轉後被海巡艇驅離

中國大陸近期派出多艘公務船在台灣東部海域侵擾台灣，海巡署派出多艦監控，反被質疑兩方噸位差異大，海洋委員會主委管碧玲昨天在臉書發文，指海上對峙不是在比船大，把船開去撞人並不需要太多技術，保持冷靜與專業紀律、避免擦槍走火，「在不撞船的情況下完成任務，才是真本事。」

2026-06-11 00:58