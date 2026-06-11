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陸公務船首闖太平島禁止水域！「距海巡艇僅0.1浬」 兩度急轉後被海巡艇驅離
中國大陸公務船首度闖入太平島禁止水域，海巡署指出，大陸籍「三沙執法301」及「三沙2號」，上午接近太平島水域，隨後闖入太平島北方2.1浬禁止水域，歷時約15分鐘。海巡南沙分隊艇隊全程近距離併航監控、廣播驅離，最後將2艘大陸公務船驅離我國限制水域。
海巡署指出，今天上午7時25分，南沙指揮部偵獲「三沙執法301」、「三沙2號」併航接近太平島水域，南沙分隊CP-1039艇、CP-1083艇立即趕往應處，雙方最近距離僅0.1浬，海巡艇持續併航監控並廣播驅離。
上午8時28分，2艘大陸公務船闖入太平島北方3.2浬限制水域，8時31分再航入太平島北方2.1浬禁止水域。海巡署表示，大陸公務船期間兩度不顧航行安全，大角度轉換航向，危及我方艦艇與海上人員安全；經海巡艇強勢驅離後，2船在上午8時43分航出限制水域。
海巡署表示，這是大陸公務船首次侵擾太平島禁止水域，且近期中國大陸船舶已從東沙、台灣東部海域到太平島海域接連升高侵擾強度，企圖製造對相關海域具有管轄權的假象。
海巡署指出，任何船舶在我國水域訴諸管轄權，海巡艦艇都會依法驅離；後續將持續透過聯合情監偵掌握周邊動態，維護太平島及周邊海域安全。
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