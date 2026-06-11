中共公務船襲擾東岸　政院批「假執法真擴權」無權涉入台灣管轄權議題

日本、菲律賓就專屬經濟海域展開畫界談判，中共近來接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查。海巡署副署長謝慶欽今天表示，中共「假執法真騷擾」，海巡署全程派艦艇監控、強勢驅離，破解中共營造管轄權的假象。

海巡署副署長謝慶欽表示，本次兩岸公務船對峙中，雙方都有對航經的商貨輪廣播，有的有回應、有的沒回應。海巡署嚴正聲明，中共違反國際法和海洋法公約，這就是「假執法真騷擾」，海巡署全程派艦艇監控、強勢驅離，破解中國營造管轄權的假象。

他強調，中國近期頻繁利用灰色侵擾、認知作戰，營造管轄權的假象，海巡署已經做好萬全準備，會採取必要手段，捍衛我國國家主權，海域安全。

行政院發言人李慧芝強調，中共假執法真擴權，侵擾周遭海域自由航行的船隻，中華人民共和國和中華民國主權互不隸屬，中共無權介入涉及台灣主權或管轄權的任何議題，呼籲國際社會共同關注中共在台海周遭的挑釁，企圖破壞區域和平穩定現狀，挑戰國際秩序的行為。

李慧芝說，外交部長林佳龍已經表示，日菲已經表達談判不涉及第三方國際法上相關權益，台灣和日本、菲律賓都持續保持聯絡，向兩國政府表達台灣的立場。我方和日菲兩國分別簽有漁業協議，台灣的主權、漁權等海洋權益，特別是漁民作業權益都會得到確保。

外交部亞太司長林昭宏表示，外交部鄭重聲明，我國作為相關海域權益當事方，各方任何協商談判皆不得損及我國權益及利益。基於《維也納條約法公約》及國際司法判例，日本及菲律賓未來相關劃界談判與結果，均不影響我國依國際法及海洋法所享有的主權權利，也不影響台日或台菲雙邊既有漁業協定的執行。

外交部也要強調，我方未曾要求加入日、菲雙邊談判，另已向日、菲兩國政府表明，日菲雙方未來如進行相關談判，應充分顧及我國與相關海域權益重疊的事實與權益，並與我方保持溝通協商。

此外，外交部與各部會已注意到中國藉口本案，持續在我東部海域從事非法活動，干擾自由航行的外籍船隻。

外交部強調，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，更無權以日本與菲律賓未來可能進行的海域劃界談判為藉口，趁機擴張其在台灣周邊海域的管轄主張，呼籲國際社會共同關注中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的行徑。