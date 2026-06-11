大陸派公務船襲擾台灣 管碧玲揭最棘手之處「海上對峙不是比船大」

中國大陸近期派出多艘公務船在台灣東部海域侵擾台灣，海巡署派出多艦監控，反被質疑兩方噸位差異大，海洋委員會主委管碧玲昨天在臉書發文，指海上對峙不是在比船大，把船開去撞人並不需要太多技術，保持冷靜與專業紀律、避免擦槍走火，「在不撞船的情況下完成任務，才是真本事。」

管碧玲指出，近期有些評論讓人有點感慨，反映出普遍存在的誤解，很多人以為海上對峙是在比船大。看到中國海警動輒噴水、衝撞，甚至發生自己撞上自己船艦的事故，就以為灰色地帶襲擾是在比誰的船比較大、誰比較敢撞，但真正的海上執法，恰恰不是這樣。

管碧玲說，她擔任海洋委員會主委以來，曾多次登上海巡艦艇，也曾在第一線了解海巡同仁執勤的實際情況，外界看到的，往往只是新聞畫面中的幾分鐘，但她看到的是海巡弟兄姊妹在惡劣海象中長時間執勤，是在高度壓力下持續監控、蒐證、驅離與應處，是在面對挑釁時仍然保持冷靜與紀律。

管碧玲直言，如果只是把船開去撞人，其實並不困難，真正困難的是在複雜海況下，持續掌握目標動態、維持執法行動、確保人員安全，同時避免擦槍走火，把局勢推向更大的衝突，這才是灰色地帶襲擾最棘手的地方。

管碧玲說，對方往往透過不斷挑釁，迫使你失去冷靜、失去分寸，甚至做出過度反應，專業執法人員的任務，正是不能掉進這樣的陷阱，因此，真正的海巡能力，從來不是看船有多大，而是看能否在壓力下保持紀律，在複雜情勢中完成任務。

她說，台灣海巡不僅肩負海域執法任務，在打擊跨國毒品犯罪、查緝走私、海上救難、國際合作等領域，也長期受到各國夥伴高度肯定，這些成績，不是靠噸位而是靠專業換來的。

管碧玲說，內行人都知道，海上的勝負從來不只是比船大，正如戰場上的勝負，也從來不只是比武器大，真正決定結果的，永遠是人員素質、訓練水準、指揮能力與專業紀律。

所以，評價海巡，不該只看船有多大，而應該看它是否守住海域、保護人民、完成任務。

她要再強調一次，海上從來不是比船大，而是比誰更專業，把船開去撞人不需要太多技術，在不撞船的情況下完成任務，才是真本事。