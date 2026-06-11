東部海域 陸巡航結束 點驗船舶198艘次

針對日本和菲律賓啟動專屬經濟海域談判，大陸六日起派四艘大型公務船到台灣東部海域開展「海上交通專項執法行動」，大陸官媒昨晚稱行動結束，共持續五日；並提及，此次行動包括掃測，共點驗過往船舶一九八艘次，其中包括台灣籍漁船，還巡查了鋪設海底電纜光纜水域。

就近期海域爭端，大陸國台辦昨稱，將持續加強對台灣東部海域管控。央視旗下「玉淵譚天」稱，大陸已「補齊」台灣東部海底地圖，大陸對該海域管理不僅將「走向常態」，環台執法還將進入「近海治理模式」，「台灣島以東海域就是我們的近海」。

新華社報導，大陸交通運輸部六日至十日組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局等四單位共同執行台灣東部海域「海上交通專項執法和掃測行動」，並重申，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東海域畫界談判、嚴重侵犯「中國領土主權和海洋權益」採取的必要行動，以「維護國家權益」。

陸方此次任務編隊包括萬噸級海事巡邏船「海巡○九」輪、大型巡航救助船「海巡○六」輪、專業海道測量船「海巡○八」輪、專業救助船「東海救一一三」輪。報導稱，其點驗過往船舶，提醒船舶遵守航行規則，查處各類海上違法違章行為，維護通航秩序；查驗船舶導助航設施情況，查驗過往船舶標識碼，開展台灣東部海域掃測作業；海事執法人員對重要錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、鋪設海底電纜光纜水域進行巡查。

報導稱，本次行動總航程一○三○浬，掃測總里程一○二五浬，點驗過往船舶一九八艘次，糾正船舶違章違法行為三艘次，「強化了我國台灣島以東海域巡航執法和交通管控能力，進一步提升了海上交通安全保障水平」。

在行動期間，新華社八日曾發布影片，宣稱是大陸執法人員七日點驗台灣籍船舶的現場畫面，內容是大陸海事局人員接獲回報該船上的船員人數及身分資訊。

據福建海事局供圖，編隊從廈門一帶啟航，穿越巴士海峽抵達台灣東部海域，並一度進入西太平洋，隨後依台灣東海岸北上，沿途航經日本與那國島及具主權爭議的釣魚台周邊海域後返航，以逆時針航經台灣周邊三面海域。

另外，央視報導，陸方編隊九日下午抵達釣魚台附近時，日本海上保安廳艦艇要求提供船舶資訊，陸方當即對日本艦艇進行「喊話警告」。大陸海警稱，昨日也在釣魚台海域展開「維權巡航」。