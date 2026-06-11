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我批陸假執法、真擴權

聯合報／ 記者周佑政張文馨張曼蘋屈彥辰／台北報導
我國安會秘書長吳釗燮昨在社群平台Ｘ貼出台灣東部海域情勢圖。圖／取自吳釗燮Ｘ
我國安會秘書長吳釗燮昨在社群平台Ｘ貼出台灣東部海域情勢圖。圖／取自吳釗燮Ｘ

大陸交通部六日起啟動台灣東部海域專項行動，國安會秘書長吳釗燮日前在Ｘ貼出台灣東部海域情勢圖，顯示大陸海警船等九日曾逼近到台灣本島東部卅二浬處。外交部長林佳龍昨表示，中共無權介入有關台灣東部海域，不管是涉及台灣主權或管轄權，呼籲大家不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架和認知作戰操弄。

日菲就專屬經濟海域（ＥＥＺ）展開畫界談判，中共近來接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查。吳釗燮九日在Ｘ上表示，中國海巡與海警船正在台灣的ＥＥＺ內騷擾商船，企圖營造中華人民共和國擁有管轄權的虛假假象，這種擴張行徑是區域緊張局勢的重大升級，呼籲該海域的所有商船拒絕回應中國海警的呼叫。

林佳龍昨受訪表示，日菲談判ＥＥＺ，日方事先有知會我方，菲方也有表達這是菲律賓首次與日本談判此議題，不涉及台灣；至於我方立場，台灣主權、漁權和海洋權益，特別是漁民作業權益，都會得到確保。

林佳龍指，中共假借執法，行擴張之實；中華民國與中華人民共和國的主權互不隸屬，中共無權介入有關台灣東部海域。中共的擴張已不只是破壞現狀，而是想以行為造成新常態，是破壞現狀的問題製造者；台灣會與理念相近國家共同因應，阻止中共從台海、第一島鏈，甚至到第二島鏈的軍事擴張。

行政院秘書長張惇涵表示，中國做法不僅危害我國主權，也違反相關的國際法跟國際公約，我國海軍、海巡也都嚴密掌握當中，「藍色海疆，我們還是寸土不讓」。

對於國民黨立委提案修國籍法，民進黨立委王定宇批評修法放寬讓中國人參選公職、甚至總統，國民黨立院黨團書記長林沛祥反批，法律寫得清清楚楚，執政黨卻硬扯謠言，此時更該關注日菲啟動經濟海域談判，談判桌上沒有中華民國的外交現實。

國安會 中共 林佳龍 吳釗燮 台海

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