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「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

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「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為大陸發布的「台灣島東部海域海上交通專案執法與掃測行動示意圖」。 圖／福建海事局
圖為大陸發布的「台灣島東部海域海上交通專案執法與掃測行動示意圖」。 圖／福建海事局

新華社報導，6月10日，大陸交通運輸部「台灣島東部海域海上交通專案執法與掃測行動」圓滿結束。報導稱，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益的必要行動。

報導稱，為全面履行「中國海上行政執法管轄權」，增強深遠海巡航執法及重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，維護國家權益，6月6日至10日，大陸交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局共同執行台灣東海海域交通專項執法及掃測，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益的必要行動。

報導稱，大陸萬噸級海事巡邏船「海巡09」輪、台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪、專業海道測量船「海巡08」輪、專業救助船「東海救113」輪共同執行本次行動，點驗過往船舶，提醒船舶遵守航行規則，查處各類海上規則，查處各類海上規則違法違規行為，維護通航秩序。

報導提到，這次開展台灣東部海域掃測作業。查驗船舶導助航設施情況，查驗過往船舶標識碼訊息，開展台灣東部海域掃測作業；海事執法人員對重要錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、鋪設海底電纜光纜水域進行了巡查。

針對這次行動，報導說，行動總航程1030海里，掃測總里程1025海里，點驗過往船舶198艘次，糾正船舶違規行為3艘次，強化了台灣以東海域巡航執法和交通管控能力，進一步提升了海上交通安全保障水準。

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