中共軍艦現蹤台灣東部海域 張惇涵：藍色海疆 寸土不讓

近期中共軍艦共有4艘出現在台灣的東部海域，且非常接近限制區。行政院秘書長張惇涵今上午受訪表示，中共的這個做法，不僅危害我國的主權，也違反相關的國際法跟國際公約，我國的海軍、海巡也都嚴密掌握當中，來確保國人的安全。「藍色海疆我們還是寸土不讓。」

立法院內政委員會審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，張惇涵率被提名人列席。會前受訪時被問及中共軍艦圍台一事，張惇涵表示，中國無權在我國的經濟海域進行任何干擾自由航行的行動跟作為，外交部已經對此表達過嚴正的譴責，那國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況。

張惇涵說，中共的這個做法，不僅危害我國的主權，也違反了相關的國際法跟國際公約，那我國的海軍、海巡也都嚴密掌握當中，來確保國人的安全，「藍色海疆我們還是寸土不讓。」

張惇涵表示，這個時候也剛好立法院在審議預算，今年的預算到現在還在審，已經過了農曆年、過了元宵、過了清明節，下個星期就是端午節了，此時此刻，希望國人能夠支持國軍、支持海巡，也希望立法院、朝野政黨能夠支持國軍跟海巡的預算。