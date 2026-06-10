中共於台灣東部海巡 林佳龍：假執法真擴權的認知作戰操弄

針對日菲就專屬經濟海域（EEZ）展開畫界談判，中共近來接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查。外交部長林佳龍10日在立法院外交及國防委員會審查今年度總預算前受訪，他說，中共無權介入有關台灣東部海域，不管是涉及台灣主權或管轄權，他呼籲大家不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架和認知作戰操弄。

林佳龍表示，日菲談判EEZ一事，日方事先有知會我方，菲律賓方面也有表達這是菲律賓首次與日本談判此議題，不涉及台灣；至於我方立場，林佳龍說，台灣的主權、漁權和海洋權益，特別是漁民作業的權益，都會得到確保。

林佳龍指出，在過程中可以清楚看到，中共假借執法行擴張之實，他再次聲明，中華民國與中華人民共和國的主權互不隸屬，中共無權介入有關台灣東部海域（無論是涉及台灣主權或管轄權）。

林佳龍說，中共的擴張已經不只是破壞現狀，而是想以行為造成新常態，這是一個破壞現狀的問題製造者；台灣會與理念相近的國家共同因應，阻止中共從台海、第一島鏈，甚至到第二島鏈的軍事擴張。

此外，國民黨主席鄭麗文在紐約智庫亞洲協會表示，只要兩岸同屬一個中華文明、一個中華民族，那麼中國大陸國家主席習近平說，什麼事情都好商量，兩岸巨大的歧異可以透過最大的恆心和耐心去處理。

有媒體詢問，林佳龍怎麼看鄭麗文向美國政界表示，應該要相信習近平的善意。林佳龍說，「習近平對台灣只有想併吞的事實，應該是沒人相信這樣的話。」