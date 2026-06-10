共艦逼近台灣東部海域 張惇涵籲朝野支持國軍海巡預算

針對有4艘中國軍艦出現在台灣東部海域，且已相當接近限制水域一事，行政院秘書長張惇涵表示，中國無權在我國經濟海域進行任何干擾自由航行的行動與作為，外交部已對此表達嚴正譴責，國際社會也高度關注中國持續在台海周邊進行文攻武嚇的情況。

張惇涵指出，中共相關作為不僅危害我國主權，也違反相關國際法及國際公約。我國海軍與海巡單位目前均嚴密掌握相關動態，持續監控周邊海域情勢，以確保國家安全及國人安全。

張惇涵強調，面對中國持續增加的軍事壓力，政府將堅定捍衛國家主權與海域安全，「藍色海疆，我們寸土不讓」。

張惇涵並指出，目前立法院仍持續審議今年度中央政府總預算，相關預算案自農曆年前審議至今，已歷經春節、元宵節及清明節，接下來即將進入端午節。

他呼籲國人支持國軍與海巡弟兄姊妹執行各項守護國家安全的任務，也希望立法院朝野各黨團能夠支持國軍及海巡相關預算，讓第一線執勤人員獲得充足資源，共同維護國家安全與海域秩序。