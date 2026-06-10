快訊

關稅效應 國產花生跌價3成 10年新低

聽新聞
0:00 / 0:00

陸在台東部海域執法 美國務院：鼓勵北京用和平方式解決紛爭

聯合報／ 記者陳熙文／紐約即時報導
中國大陸近日派出四艘大型海事與救助公務船前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動。圖／取自福建海事微信公眾號
中國大陸近日派出四艘大型海事與救助公務船前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動。圖／取自福建海事微信公眾號

中國交通運輸部日前宣布將在台灣東部海域展開執法行動，美國國務院9日表示，美國鼓勵北京以和平的方式，與鄰居國家解決紛爭。

「新華社」6 日報導，中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局展開台灣東部海域海上交通專項執法行動，全面履行海上行政執法管轄權，維護國家權益。

新華社指出，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

菲律賓總統小馬可仕日前赴日進行國是訪問，與日本首相高市早苗舉行會談；日本、菲律賓於會後宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判。

有美國國務院發言人9日回應指出，美國支持其條約盟國日本和菲律賓，並鼓勵北京以和平的方式與鄰居國家解決紛爭，不要使用恐嚇、動用武力，或用武力來威脅的方式。

該名發言人也表示，美國也敦促北京停止對台的軍事、外交和經濟施壓，改與台灣當選的領導層展開有意義的對話。

國務院 北京 台東

延伸閱讀

央視曝現場畫面！我海巡與陸公務船對峙 強調「在ROC水域執行任務」

中國海警船闖日海域 宣示管轄權

近我限制水域 陸船廣播盤詢外籍貨輪

聯合報社論／外交部肯定日菲瓜分我海域，代價難挽回

相關新聞

新聞眼／陸船盤查 政府不能只喊話

日本與菲律賓於五月廿八日宣布啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判後，中共已接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查，最新發展是，這些陸船不僅是在相關海域「宣示維權」，還以實際行動試圖落實海域管轄權，「由巡轉管」，可謂步步進逼，陸海警船甚至駛入與那國島海域，同時對日亮劍，事態已明顯升級，我方難道只能消極喊話因應？

中國海警船闖日海域 宣示管轄權

日本ＮＨＫ九日報導，中國海警局兩艘船隻上周曾經進入日本沖繩縣與那國島外海的日本專屬經濟區（ＥＥＺ），並在回應日本海上保安廳警告時主張「此處屬於中國管轄海域」。這是中國海警船首次在該海域宣稱擁有管轄權，日本正持續進行警戒與監視。

畫界談判 外交部：已向日菲表明3立場

針對中共昨在台灣管轄海域對外籍船舶廣播，陸委會昨表示，中共公務艦艇在中華民國專屬經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，予以嚴厲譴責。外交部昨也表示強烈譴責中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的行徑。

近我限制水域 陸船廣播盤詢外籍貨輪

中共近來接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查，海巡署九日表示，中方五艘公務船曾對三艘航經的外籍商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告後已遠離。日本ＮＨＫ也報導，兩艘大陸的海警船上周曾出現在日本沖繩縣與那國島外海的日本專屬經濟區（ＥＥＺ），與日本海上保安廳各自主張擁有該區管轄權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。