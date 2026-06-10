畫界談判 外交部：已向日菲表明3立場

針對中共昨在台灣管轄海域對外籍船舶廣播，陸委會昨表示，中共公務艦艇在中華民國專屬經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，予以嚴厲譴責。外交部昨也表示強烈譴責中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的行徑。

陸委會說，中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權。外交部發言人蕭光偉昨表示，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，更無權趁機擴張在台灣周邊海域的管轄主張。

中廣前董事長趙少康表示，台灣被日菲無視，上不了談判桌，官員顢頇的程度簡直無法想像。

蕭光偉昨在例行記者會指出，日本及菲律賓目前尚未正式展開談判，台灣作為相關海域權益當事方，將持續透過各種管道向相關國家表達立場。

蕭光偉說，外交部已向日菲政府表明三點立場：第一，依據維也納條約法公約及國際司法判例，雙邊條約或協定僅對締約國有效，對第三方權益不造成影響；第二，日菲雙方未來如進行相關談判，應充分顧及我國與相關海域權益重疊的事實與權益，並與我方保持溝通協商；第三，我國二○一三年所簽台日漁業協議，二○一五年簽署台菲漁業執法合作協定等既有合作機制仍然持續進行，相關海事議題持續分別透過該等機制溝通交流。