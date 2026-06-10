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中國海警船闖日海域 宣示管轄權

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本ＮＨＫ報導，中國海警船上周曾經進入日本沖繩縣與那國島外海的日本專屬經濟區。路透
日本ＮＨＫ報導，中國海警船上周曾經進入日本沖繩縣與那國島外海的日本專屬經濟區。路透

日本ＮＨＫ九日報導，中國海警局兩艘船隻上周曾經進入日本沖繩縣與那國島外海的日本專屬經濟區（ＥＥＺ），並在回應日本海上保安廳警告時主張「此處屬於中國管轄海域」。這是中國海警船首次在該海域宣稱擁有管轄權，日本正持續進行警戒與監視。

多名相關人士透露，本月三日，兩艘中國海警船航行於台灣東方海域，之後進入日本沖繩縣與那國島南方的日本ＥＥＺ。海上保安廳透過無線電呼叫要求對方離開，中國海警船回應說，「這是在中國管轄海域內進行的例行巡邏」。

ＥＥＺ是沿海國家對天然資源勘探、開發等活動享有優先權利的海域。報導說，這是中國海警船首次在與那國島南方的日本ＥＥＺ內向日本海上保安廳主張管轄權。

菲律賓總統馬可仕五月廿八日在東京與日本首相高市早苗會談後，兩國發表聯合聲明，宣布將依據國際法，就畫定兩國專屬經濟區和大陸礁層海洋邊界啟動正式談判。中國海警局六月一日宣布在台灣東部海域展開巡邏，並表示：「日本與菲律賓單方面宣布將就台灣島東部海域的海上邊界畫定展開談判，此舉嚴重侵犯中國領土主權與海洋權益，因此中國採取必要行動。」

在與那國島南方海域，八日有兩艘中國海警船持續航行於日本ＥＥＺ周邊，日本海上保安廳仍在進行警戒與監視。

日本內閣官房長官木原稔九日在內閣會議後的記者會表示：「我們已確認中國海警局船隻正在與那國島南方我國專屬經濟區內航行，基於警備考量，不便透露更多細節。」

針對中國不滿日菲談判海洋邊界畫定一事，木原表示：「海洋邊界畫定協議是用來規範當事國日本與菲律賓之間的權利與義務，不會對第三方產生法律拘束力。」

菲律賓 日本

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中國海警船闖日海域 宣示管轄權

日本ＮＨＫ九日報導，中國海警局兩艘船隻上周曾經進入日本沖繩縣與那國島外海的日本專屬經濟區（ＥＥＺ），並在回應日本海上保安廳警告時主張「此處屬於中國管轄海域」。這是中國海警船首次在該海域宣稱擁有管轄權，日本正持續進行警戒與監視。

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