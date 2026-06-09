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陸公務船在我管轄海域盤問外籍船 陸委會：擴張主權不會得逞

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸公務艦艇9日上午在台灣管轄海域對外籍商船廣播。對此，陸委會表示，中共此舉嚴重違反國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。記者張鈺琪／攝影
大陸公務艦艇9日上午在台灣管轄海域對外籍商船廣播。對此，陸委會表示，中共此舉嚴重違反國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。記者張鈺琪／攝影

大陸公務艦艇9日上午在台灣管轄海域對外籍商船廣播，遭我方認定無端騷擾航經船舶。對此，陸委會表示，中共此舉嚴重違反國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責，並強調中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，企圖藉此擴張主權範圍絕對不會得逞。

陸委會9日晚間發布新聞稿表示，中共公務艦艇在中華民國專屬經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。

陸委會說明，依照我國內法、國際法及聯合國海洋法公約，中華民國享有專屬經濟海域的主權權利不容置疑與挑釁。

陸委會表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，中共企圖藉此擴張主權範圍的詭計，絕對不會得逞。

陸委會強調，北京當局藉機尋釁滋事，我方絕不接受並嚴正抗議；我海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。

海巡署今日下午發布新聞稿指出，上午11時，大陸「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」及「海警2202」等5艘公務船，已於彭佳嶼東方40浬、我國限制水域外12浬處，持續向北遠離我國海域，海巡艦艇仍持續監控。期間，大陸公務船曾對3艘航經商貨輪廣播，詢問進出港及船員人數等資訊。

陸委會 中共 中華民國

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