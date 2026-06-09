大陸公務船盤問外籍商貨輪 海巡艦廣播：不必理會

大陸交通運輸部稱於我國東部海域進行「海上交通專項執法行動」，海巡署偵獲5艘陸方公務船沿台灣限制水域線外航行，向3艘航經商貨輪廣播詢問，海巡艦艇廣播警告已違反國際法，陸船一度航入限制水域，目前已遠離，海巡艦艇持續監控。

海巡署偵獲陸方「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」，本月6日晚間自廈門港出港航至台灣西南海域，7日下午2時05分於鵝鑾鼻西南方30浬航入台灣限制水域，傍晚5時30分在鵝鑾鼻東南方33浬處至限制水域外，8日凌晨3時20分許於蘭嶼東南方50浬向東航離。

海巡署偵獲「海警2202」在途中加入，5艘船今上午11時於彭佳嶼東方40浬（限制水域外12浬）持續向北遠離，海巡艦艇持續監控。

期間陸船向航經商貨輪廣播，詢問進出港及船員人數等資訊。7日下午1時，海巡署長濱艦在鵝鑾鼻西南約39浬（限制水域外5浬）側聽到海巡06對新加坡籍「E」輪廣播詢問；今上午6時08分，海巡署花蓮艦聽到海巡06於蘇澳東方34浬（限制水域外7浬）詢問賴比瑞亞籍「S」輪；今上午8時43分，海巡署宜蘭艦聽到海巡06於三貂角東方33浬（限制水域外8.5浬）呼叫貝南籍「A」輪。

海巡署艦艇廣播警告陸方公務船：「這裡是中華民國台灣專屬經濟海域，中國沒有管轄權，請不要騷擾航行船隻，你的行為已經違反國際法，我要求你立即離開。」

海巡署艦艇也向航經商貨輪廣播：「這裡是中華民國海域，中國沒有任何主權權利，也沒有管轄權，請保持正常航行，不必理會中國公務船廣播。如需任何協助，請立即透過無線電或其他通訊方式向台灣海巡艦艇聯繫。」

海巡署表示，中國公務船以日菲談判當外衣，藉由海警及海事船侵擾我國東部海域，海巡署運用聯合情監偵手段，超前部署艦艇全程併航監控，航經我國海域船舶均正常航行，未遭中國公務船登檢、逼近或干擾。

海巡署指出，捍衛海上自由航行決心不變，對任何國家訴諸管轄權，都將一概驅離，面對中國近期頻繁利用灰色地帶侵擾與認知作戰營造管轄權假象，已做好萬全準備，將採取一切必要手段，確保國家主權及海域安全。