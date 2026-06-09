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批賴政府無能 趙少康：不要把海巡基層的辛苦當遮羞布

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照

日本菲律賓近日啟動海域劃界談判，引發台灣東部專屬經濟海域（EEZ）可能遭「瓜分」及主權受侵犯疑慮。中廣前董事長趙少康說，如果賴清德政府覺得自己在這件事情上做得很好，那就大方說清楚，不要把基層拿出來當擋箭牌。自己無能，也不要把基層的辛苦當成賴清德政府的遮羞布。

趙少康指出，他昨天發文批評賴清德政府面對日菲漁權協議爭議毫無作為，果然不出所料，直接打到賴清德的痛處。海委會主委管碧玲昨天特別分享一篇基層海巡人員的臉書文章，洋洋灑灑講了很多第一線同仁的辛勞與付出。

趙少康說，他從頭到尾都沒有否定過基層的努力，更認為真正辛苦的就是那些在第一線的基層人員。所有工作是他們在做，所有壓力也是他們在扛。他整篇文章就是在檢討賴清德政府高層的作為，沒有一句話在責怪基層。

趙少康說，去年立法院通過「警察人員人事條例」修法，希望提高警消、海巡等基層執法人員的保障，民進黨不但不支持，甚至還聲請釋憲。平常滿口基層、尊重基層，真正要照顧基層權益的時候卻百般阻撓，現在還有臉拿基層出來說嘴？真的是將帥無能，累死三軍。基層的責任，是執行任務；高層的責任，是做出正確決策，「只有打敗的將軍，沒有打敗的兵。」

趙少康說，既然日菲談判的經濟海域跟台灣高度重疊，台灣卻被兩國無視，上不了談判桌，如果不是大陸出手，賴政府還在額手稱慶，官員顢頇的程度簡直無法想像。結果看看賴清德政府做了什麼？賴清德有出來說話嗎？卓榮泰有出來表態嗎？不出來講話就算了，外交部還表示對日菲談判「樂觀其成」。真的是唾面自乾，丟臉丟到家了。

趙少康表示，如果賴清德政府覺得自己在這件事情上做得很好，那就大方說清楚。到底做了哪些具體交涉？提出哪些抗議？爭取了哪些權益？讓大家看看。不然就不要把基層拿出來當擋箭牌。自己無能，也不要把基層的辛苦當成你賴清德政府的遮羞布。

趙少康 菲律賓 中廣 日本 賴清德 管碧玲 海委會

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