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外交部：中國無權趁機擴張在台灣周邊海域的管轄主張

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

針對日菲畫界談判，中國大陸派遣岱山艦等編隊赴台灣東部專項執法來反制。外交部發言人蕭光偉今天（9日）在外交部例行記者會表示，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，更無權以日菲未來可能的海域畫界談判為藉口，趁機擴張在台灣周邊海域的管轄主張。

蕭光偉指出，我國絕不接受中國藉機推動在我國東部海域巡航及執法常態化的圖謀，對於中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的行徑，外交部予以強烈譴責。

蕭光偉表示，各方任何協商談判皆不得損及我國權益及利益。我國作為相關海域權益當事方，將持續透過各種管道向相關國家表達立場，堅定維護我國海洋權益。

針對日本與菲律賓未來可能展開的專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone, EEZ）及大陸礁層劃界談判，蕭光偉說明，外交部已向日、菲兩國政府表明三點立場。

第一，依據維也納條約法公約及國際司法判例，雙邊條約或協定僅對締約國有效，對第三方權益不造成影響。且日方不只一次說明，如日本台灣交流協會於6月8日也再次表示，日菲協議將不影響第三方權利。因此，日菲兩國畫界談判效力不僅不及於我國，我國東部專屬經濟海域所享各項權益無論現在或未來均不受影響。

第二，日菲雙方未來如進行相關談判，應充分顧及我國與相關海域權益重疊的事實與權益，並與我方保持溝通協商。

第三，我國與日本於2013年所簽台日漁業協議及與菲律賓於2015年簽署台菲漁業執法合作協定等既有合作機制仍然持續進行，我國與日本及菲律賓相關海事議題持續分別透過該等機制進行溝通與交流。

蕭光偉表示，針對外界部分言論將專屬經濟海域畫界與領土、領海主權混為一談，並聲稱我國領土或領海恐遭瓜分，相關說法並不符合國際海洋法實務及事實；依據聯合國海洋法公約，專屬經濟海域是沿岸國就海洋資源享有特定主權權利及管轄權的海域制度，並非領土或領海主權範圍；因此，日本與菲律賓未來討論的專屬經濟海域畫界問題，不涉及我國主權歸屬，也不影響我國漁民在我國專屬經濟海域內的合法作業權益。

此外，蕭光偉補充，日本及菲律賓目前尚未正式展開談判，也未議定具體談判時程；外界所稱台灣漁民將因相關談判結果而立即面臨登檢、扣押或作業受限等說法，均與事實不符。

蕭光偉說，外交部將持續與相關國家保持密切聯繫，堅定維護我國海洋權益及漁民作業權利，並呼籲各界理性看待相關議題，避免遭不實資訊誤導；同時也籲請國際社會共同關注中國近期在台灣周邊海域升高挑釁、破壞區域和平穩定的行徑，共同維護自由開放的印太秩序。

外交部 中國大陸 菲律賓

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