趙少康轟「沒作為」…海巡基層幹部反擊「用盡血汗巡護」獲管碧玲轉傳

中國大陸海警船藉日本、菲律賓談判專屬經濟海域機會，趁機到台灣東部海域擾亂，海委會主委管碧玲8日晚間發文，指海巡護漁不打折，目前就是中國在侵犯，完全不是海巡偏袒哪一國；深夜管碧玲再轉發海巡基層同仁發文，指「大家安心，海巡在，所以我們的主權在，不是誰說是他的就是他的！」

網路近日流傳「廣大興28號事件」菲律賓攻擊台灣漁船的圖卡，質疑海巡署偏袒特定國家，管碧玲8日晚間於臉書發文正面回應，指海巡護漁不打折，捍衛海疆不退縮，我們維護自由航行，但是侵犯主權的，一概驅離。

管碧玲說，地球上任何國家都一樣，侵犯我主權的一概驅離，實際作為大家有目共睹，風裡來，浪裡去，海巡在，主權就在，且目前就只有中國在侵犯，完全不是海巡偏袒哪一國。

今晚約10時30分許，管碧玲再透過臉書分享基層海巡幹部的網路發文，指「發文的是我們海巡艦艇上優秀的同仁，讓大家感到慶幸，我們美麗的國家，有這麼優秀的年輕人在風浪中捍衛安全，也讓大家安心，海巡在，所以我們的主權在，不是誰說是他的就是他的。

管碧玲分享的發文為海巡署科員林揚，林揚曾獲選為美國國務院「國際領袖人才參訪計畫的海巡代表，也是歷來首位受邀並通過審查的海巡同仁，當時林揚出訪受訓前，管碧玲還曾親自到林揚服務的新竹艦上慰勉，對他表示肯定。

林揚發文說，6月7日國家海洋日，東南中北，許多民眾開開心心參與活動，認識海洋、親近海洋。然而就在活動結束後，許多海巡同仁完全沒有時間，沒得沉浸在節慶氛圍中，立刻換上工作服、發動船艇，衝上前線。

林揚說，6月8日全台被大雨籠罩，海上同樣受鋒面與氣團影響，風浪、雨勢與低能見度考驗著每一位海巡。而這件事情，從節慶歡娛到執法應對，情感的割裂，行動的果決，恰恰與國際法所重視的概念有關。

林揚表示，國際法，非常重視一項原則「有效控制」，國際法院與國際仲裁實務經常強調「國家權力的持續和平展示（Continuous and Peaceful Display of State Authority）」不是你說那裡是你的，就是你的，而是你是否持續在那裡行使國家權力。

林揚指出，國際法重視的是持續存在、實質管理、執法行為、公務活動因此巡邏、登檢、救難、漁業管理、海洋調查、緝私查緝，這些看似平凡的工作，警察日常，其實都是國家權力在海上的具體展現。

林揚說，有沒有熟悉這些詞彙？沒錯就是，現在，西岸正在我們東海岸操作的「 灰色作戰」，也是，海巡，正在東海岸應對的行動，為什麼世界各國在面對海域衝突時，往往優先投入海巡或海警力量，而非直接派遣海軍，因為海軍代表國與國的軍事對抗，而海巡代表法秩序的實踐。

林揚說，國際法學上真正被重視的是巡護頻率、執法次數、行政紀錄、救難成果、漁權管理成效，長期且持續的公權力行使的結果，這些才是「有效控制」最具體的證據。因此「海巡持續存在並執行公權力，是國家維護海洋主權與管轄權的重要基礎。」

文中林揚還分享資深媒體人趙少康轟管碧玲「喊口號很容易，但大家想知道的是政府實際作為到底是什麼？」的新聞截圖。

林揚說，海洋主權從來不是靠口號維護，海巡，正在用行動建立國際法的基礎，用盡分秒，用盡血汗，用盡心力，在黑夜裡、在豪雨中、在風浪間，一次又一次的巡護、救難與執法所累積而成，覺得難過，不捨線上同仁的辛苦，因為海上的界線，是有人願意用青春、責任與堅守，一天一天一天一天一天守出來的。