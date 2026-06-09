大陸在台灣東部執法 防長批挑釁

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判，中國大陸在台灣東部海域進行海上交通專項執法行動。國防部長顧立雄昨天表示，此舉是挑釁行為與認知戰，中方藉機宣稱台灣東部海域是其執法區域，是對我方國家主權嚴重傷害；國防部與海巡會持續嚴密協調配合，隨時依照支援協定，維護國家主權及台海安全。

顧立雄說，國軍對周邊局勢都充分掌握，共軍航艦遼寧號還在菲律賓以東，並未如傳言已經進入巴士海峽。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則批中國對外談判意圖製造「台灣是中國說了算」的假象，台灣人民無法接受；中國想藉日、對菲海權談判企圖代表台灣，外交部必須向日本與菲律賓提出更強烈交涉。

中廣前董事長趙少康則酸，日菲片面啟動專屬經濟區談判，賴政府沒人敢出聲，但大陸四艘船艦進入台灣東部海域，民進黨政府立刻強硬回應，態度差這麼多，「說穿了，很多時候民進黨只是耍嘴皮子，真正碰到問題時，根本拿不出辦法」，「海水退了，就知道誰沒穿褲子」。

不願具名的海軍退將指出，台灣以東平日就常有中共海警船，這次對方只是刻意強調「執法」；我方若期待與日菲簽訂三邊協議，當然不切實際，但至少應向兩國表達，與其各自協商的要求。他批評國安團隊顯然缺乏圖像與地理觀念，才會第一時間表達歡迎，遭到批評。

對於日菲ＥＥＺ談判，外界質疑跨界範圍位於台灣以東海域，可能影響台灣經濟海域的權益。日本台灣交流協會昨天回覆本報提問時表示，「我們得知，若日本與菲律賓就海洋邊界畫定達成協議，該邊界畫定協定僅適用於協定簽署國日本及菲律賓的權利與義務，並不對第三方產生法律約束力，因此被認為在國際法上並無任何問題」。