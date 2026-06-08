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日菲EEZ談判恐影響台灣權益 日台交流協會：對第三方無約束力

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導

日本菲律賓將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，外界質疑跨界範圍位於台灣以東海域，可能影響台灣經濟海域的權益。日本台灣交流協會今天表示，該邊界劃定協定僅適用於協定簽署國日本及菲律賓的權利與義務，並不對第三方產生法律約束力。

日本台灣交流協會今天回覆本報提問時表示，5月28日舉行的日菲首腦會談中，雙方已達成共識，將針對劃定日本與菲律賓之間的專屬經濟海域（EEZ）及大陸棚邊界一事啟動談判。

日本台灣交流協會指出，「我們得知，若日本與菲律賓就海洋邊界劃定達成協議，該邊界劃定協定僅適用於協定簽署國日本及菲律賓的權利與義務，並不對第三方產生法律約束力，因此被認為在國際法上並無任何問題」。

日本台灣交流協會也表示，得知日本方面認為，此項談判將成為在自由開放的印太地區基礎下，依據國際法和平解決爭端的良好範例。

菲律賓 日本

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