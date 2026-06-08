【即時短評】主權沒有不見？ 只是變成中共喜歡的樣子

近來日本、菲律賓啟動專屬經濟海域及大陸礁層劃界談判，中華民國主權因民進黨政府的姑息而受損。年輕人之間有一句流行語用來形容及時行樂的消費觀：「錢沒有不見，只是變成你喜歡的樣子。」這句話只要稍加改寫一下，即可當作這件事的傳神註腳。

民進黨政府一方面高舉「台灣主權」旗幟，另一方面對釣魚台與東海漁權問題卻總是卑微討好不作聲；一方面強調「守護台灣」，另一方面對日菲片面進行海域劃界談判、涉及我國經濟海域，不但未積極捍衛主權，外交部起初甚至還表示「肯定」。尤其對日本，不論涉及釣魚台或是東海，向來只因「台日友好」的倒貼情愫，而不願、更不敢對日本提出嚴正交涉。

卑躬屈膝不是委曲求全，而是自取其辱。若未來日菲兩國完成相關海域劃界安排，中華民國政府卻既未參與談判、也未提出正式抗議，即很可能在國際上坐實「台灣並無相關權利主張的資格」；那麼不論是叫「中華民國」還是「台灣」，要如何向國際宣示自己是「主權獨立的國家」？

中華民國對台灣東部海域主權的法律基礎，不僅來自於「中華民國領海及鄰接區法」、「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」及「中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線」，更來自中華民國憲法規定的「固有疆域」；不論哪一黨執政，都有義務捍衛憲法規定的領土主權。民進黨政府面對日菲、尤其是對日本的奴顏媚骨，不但自失主權，更給了中共「取代中華民國政府行使主權」的可乘之機。

這個邏輯很簡單，依據一中架構的中華民國憲法，兩岸是「一國兩區」，因此法理上，中華民國政府是在「自由地區」行使「一中主權」；台灣周邊海域既屬於「中華民國自由地區」，當為「一中主權」所包含。故一旦中華民國政府對日菲的片面行為毫無表態、自失立場，中共遂有機可乘，基於一中法理對台灣周邊海域「行使管轄權」。

先後引來的是，中共海警「岱山艦」編隊前往台灣東部海域「依法展開執法巡查」；中共交通部亦宣布開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，宣示「海上行政執法管轄權」。六日起再發動四艘大型公務船赴台灣東部海域「執法」。如此只會使其進一步實質掌控台灣周邊水域，藉由擴大執法以宣示司法管轄權，造成將來「內海化」的事實。

民進黨政府天天高喊「抗中保台」，卻在涉及主權與海洋利益的議題上，親手替中共創造介入空間；自己不主張權利，當然給別人逮到機會「替你主張」、出面維護「一中主權」的海洋權利。結果是，日本與菲律賓推進了自己的利益、中共擴大了自己的勢力範圍，只有台灣變成局外人。

日菲海域劃界談判是一面照妖鏡，它照見的不只是日菲兩國如何看待台灣，更照見了民進黨政府如何犧牲中華民國主權。「主權沒有不見？只是變成中共喜歡的樣子」。